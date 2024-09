Formel E-Ass Sérgio Sette Câmara feiert GT3-Debüt

Sérgio Sette Câmara debütiert in Barcelona in der GT World Challenge Europe. Der Brasilianer wird erstmals im GT3-Sport starten. Er startet gemeinsam mit Maximilian Götz und Thomas Drouet.

Beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza feiert der Brasilianer Sérgio Sette Câmara sein Debüt im GT3-Rennsport. Der Brasilianer wird für Boutsen VDS mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen.

Sette Câmara ging in den letzten fünf Jahren in der Formel E an den Start, konnte aber in der Elektrorennserie noch keine nennenswerten Erfolge einfahren. Zuvor konnte der ehemalige Formel 1-Testfahrer in der Formel 2-Meisterschaft mehrere Siege einfahren.

Den Mercedes-AMG GT3 des belgischen Teams teilt er sich mit dem Mercedes-AMG-Werksfahrer Maximilian Götz und dem Franzosen Thomas Drouet.