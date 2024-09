Neue Fahrertrios bei Comtoyou Racing in Monza 19.09.2024 - 16:51 Von Jonas Plümer

© SRO Neue Fahrertrios bei Comtoyou Racing

Vor dem Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza stellt Comtoyou Racing drei Fahrertrios um. Niels Koolen, der zuletzt in Baku in der Formel 2 fuhr, debütiert für das Team.