Lamborghini-Debütant Moulin bei Engstler Motorsport

Ein neues Gesicht startet beim ADAC GT Masters in Zandvoort. Der Belgier Baptiste Moulin feiert in Zandvoort sein Debüt. Der erfahrene Lamborghini-Pilot wird für Engstler Motorsport an den Start gehen.

Baptiste Moulin debütiert beim zweiten Rennwochenende des ADAC GT Masters in der traditionsreichen GT3-Rennserie. Der Belgier wird für das LIQUI MOLY Team Engstler by GRT in Zandvoort antreten und einen Lamborghini Huracán GT3 steuern.

Gemeinsam mit dem Polen Szymon Ladniak wird Baptiste Moulin in Zandvoort antreten.

Moulin ersetzt im Aufgebot des Teams von Franz Engstler den Niederländer Dante Rappange, der beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring mit Szymon Ladniak angetreten ist. Im Samstagsrennen in der Lausitz fuhr das Dup auf Rang elf, ehe es am Sonntag ausschied.

Während der 25-jährige Baptiste Moulin sein Debüt im ADAC GT Masters feiern wird, konnte er in verschiedenen GT3-Rennserien bereits viel Erfahrung mit dem Lamborghini Huracán GT3 sammeln. Bereits seit 2020 fährt er mit dem Fahrzeug in verschiedenen Rennserien. In diesem Jahr tritt er für das Grasser Racing Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup an.