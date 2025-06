V8-Power: Drei Ford Mustang GT3 bei 24h Nürburgring

In der Debütsaison mit dem Ford Mustang GT3 hat das Haupt Racing Team viele Highlights im Rennkalender. Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring setzt das Team drei der spektakulären Boliden ein.

Das größte Langstreckenrennen der Welt ist 2025 um eine Attraktion reicher: den Ford Mustang GT3. HRT Ford Performance wird bei der diesjährigen Auflage des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (19.-22. Juni) mit gleich drei Exemplaren des spektakulären Rennfahrzeugs antreten. Zum schlagkräftigen Line-up gehören sechs Fahrer von Ford Performance, darunter zwei 24h-Nürburgring-Sieger. Vielversprechende Nachwuchstalente und routinierte Nordschleifen-Spezialisten runden das Aufgebot ab.

Im Ford Mustang GT3 #64 werden sich Arjun Maini, Dennis Olsen, Jusuf Owega und Frank Stippler abwechseln. Letzterer feierte im Vorjahr seinen dritten Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. In der Startnummer #65 setzt das Team auf ein starkes Youngster-Quartett mit David Schumacher, Dennis Fetzer, Salman Owega und – als Doppelstarter – dessen Bruder Jusuf. In der #63 befindet sich mit Dirk Müller ein weiterer Pilot, der sich schon in der Siegerliste des prestigeträchtigen Langstreckenrennens verewigen konnte. Er teilt sich den Ford Mustang GT3 mit Patrick Assenheimer, Vincent Kolb und Hubert Haupt.

Die Vorbereitungen für das Saisonhighlight am Nürburgring laufen bei HRT Ford Performance bereits seit Wochen auf Hochtouren. In der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie ist das Team seit dem Auftakt im März mit dem Ford Mustang GT3 in Aktion und setzt dabei regelmäßig bis zu drei Fahrzeuge ein. Ebenso in vollem Gange sind die Programme mit zwei Entries in der DTM sowie drei Einschreibungen in der GT World Challenge Europe Powered by AWS. Im ADAC GT Masters tritt HRT mit drei Ford Mustang GT3 an.

In der DTM verlief das Debüt des Ford Mustang GT3 positiv. Beim Saisonauftakt in Oschersleben holte Ford Performance Factory Driver Arjun Maini den ersten Meisterschaftspunkt. Bei der zweiten DTM-Station auf dem Lausitzring konnte der Inder weitere Punkte einfahren. Auch der Ford Performance GT3 Junior Driver Fabio Scherer überzeugte in den ersten Rennen der DTM-Saison 2025 mit einer soliden Leistung. Der Ford Mustang GT3 #64 des Schweizers ging auf dem Lausitzring erstmals im Komplettdesign der neuen Teampartner German Airways und Speedlink an den Start.

Beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring feierten der Ford Mustang GT3 eine gelungene Premiere mit zwei Podiumsplätzen: Im ersten Lauf holten Salman Owega und Finn Wiebelhaus den zweiten Platz, dicht gefolgt von Niklas Kalus und Max Reis auf dem dritten Rang. Auch das HRT-Duo Jonathan Cecotto und Dennis Fetzer konnte sich im zweiten Rennen des Wochenendes mit Platz 5 ein Top-Resultat sichern. Das ADAC GT Masters steht bei HRT ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung. In die gleiche Richtung zielt auch die neue Kooperation mit dem Kart-Team SIM-ON. Im Rahmen der Initiative „Road to DTM“ ermöglicht HRT jungen Talenten damit einen durchgängigen Weg vom Kartsport bis hin zur DTM.

In der GT World Challenge Europe Powered by AWS ist HRT Ford Performance an zehn Rennwochenenden auf verschiedenen europäischen Traditionskursen im Einsatz. Der Ford Mustang GT3 ist dabei sowohl im Endurance Cup als auch im Sprint Cup vertreten. Zum Kalender der Langstreckenmeisterschaft gehört mit den CrowdStrike 24 Hours of Spa (25.-29. Juni) ein weiteres Endurance-Highlight. Die beiden von HRT Ford Performance gemeldeten Ford Mustang GT3 fuhren beim ersten Saisonrennen im französischen Le Castellet in ihren Klassen jeweils in die Top-10 und werden auch beim Klassiker in Belgien angreifen.

Das HRT-Aufgebot 2025:

DTM: #36 Arjun Maini (IND) #64 Fabio Scherer (SUI)

ADAC GT Masters: #1 Salman Owega (GER) Finn Wiebelhaus (GER) #2 Jonathan Cecotto (VEN) Dennis Fetzer (GER) #3 Niklas Kalus (GER) Max Reis (GER)

ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie / ADAC RAVENOL 24h Nürburgring: #63 Patrick Assenheimer (GER) Hubert Haupt (GER) Vincent Kolb (GER) Dirk Müller (GER) #64 Arjun Maini (IND) Dennis Olsen (NOR) Jusuf Owega (GER) Frank Stippler (GER) #65 Dennis Fetzer (GER) Jusuf Owega (GER) Salman Owega (GER) David Schumacher (GER)

GT World Challenge Europe Endurance Cup: #64 Thomas Drouet (FRA) Jann Mardenborough (GBR) Arjun Maini (IND) #65 Romain Andriolo (FRA) Salman Owega (GER) David Schumacher (GER) Finn Wiebelhaus (GER)

GT World Challenge Europe Sprint Cup: #64 Romain Andriolo (FRA) Jusuf Owega (GER) Pro

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Wir sind zunächst einmal sehr stolz und dankbar, mit Ford einen ebenso motivierten Partner gefunden zu haben. Mit unserem breit aufgestellten Rennprogramm ist es uns möglich, so viele Daten und Kilometer wie möglich zu sammeln. Diese Tatsache wird uns dabei helfen, den Ford Mustang GT3 in all seinen Facetten zu verstehen. Das beeindruckende Line-up ist auch ein Vertrauensbeweis von Ford und unseren Fahrern in die Leistungsfähigkeit von HRT, diese Premierensaison erfolgreich zu gestalten. Wir sind mit den bisherigen Fortschritten sehr zufrieden und optimistisch, dass wir bereits im ersten gemeinsamen Jahr den ein oder anderen Erfolg einfahren können.»