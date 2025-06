Starkes Aufgebot von SR Motorsport by Schnitzelalm

Mit einem Mercedes-AMG GT3 jagt SR Motorsport by Schnitzelalm den Klassensieg in der SP9 Pro-Am-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. 15. Einsatz von Kenneth Heyer mit einem Mercedes-AMG bei dem Rennen.

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist alljährlich ein absolutes Highlight im Rennkalender von SR Motorsport by Schnitzelalm. Auch in diesem Jahr wird der Rennstall aus dem Allgäu beim Langstreckenklassiker in der Eifel antreten. Mit einem Mercedes-AMG GT3 und einem Mercedes-AMG GT4 startet die Mannschaft aus Bad Hindelang bei dem legendären Marathonveranstaltung auf der Nürburgring-Nordschleife.

Im Vorjahr beendete das Team das Rennen, welches aufgrund der Witterungsbedingungen frühzeitig beendet werden musste, auf dem zweiten Rang in der SP9 Pro-Am-Klasse. Mit seiner Erfahrung auf dem Kurs in der Eifel und einem schlagkräftigen Fahrerquartett peilt SR Motorsport by Schnitzelalm in diesem Jahr den Klassensieg an. «Wir wissen, dass es nicht einfach für uns wird, aber wir glauben an unser Aufgebot und sind überzeugt davon, dass wir mit schnellen und routinierten Fahrern an den Start gehen werden», so Teamchef Thomas Angerer.

Der Mercedes-AMG GT3 wird in der SP9 Pro-Am-Klasse antreten. Routinier Kenneth Heyer, ADAC GT4 Germany-Tabellenführer Jay Mo Härtling, ADAC GT Masters-Pilot Jannes Fittje und der ehemalige Bentley-Werksfahrer und Nordschleifen-Experte Christopher Brück werden sich im Cockpit des Fahrzeugs mit der Startnummer #11 abwechseln.

«In den letzten drei Jahren haben wir versucht, an der Spitze der Gesamtwertung mitzufahren und haben dementsprechend den Attackemodus ausgerufen. In diesem Jahr wird es unser vierter Start mit einem GT3 sein und wir werden das ganze etwas konservativer und defensiver angehen. Es wird nicht um die letzte Sekunde in der Rundenzeit gehen, sondern mit einem guten Fahreraufgebot ein konstantes Rennen fahren und ankommen“, erklärt Teamchef Thomas Angerer. «Zudem hoffen wir, dass endlich mal der Wettergott auf unserer Seite ist und wir ein schönes 24h-Rennen bei guten Bedingungen erleben werden!»

«Es wird mein 20. 24h-Rennen auf dem Nürburgring und mein 15. Start bei dem Rennen mit einem Mercedes-AMG. Es waren wilde 15 Jahre mit Mercedes-AMG! Ich fuhr neunmal unter die Top 10 und einmal auf das Gesamtpodium. Es ist ein langer Weg mit Mercedes-AMG und ich bin natürlich auch stolz, dass ich bereits solange ein Teil der Mercedes-Familie sein darf!», erklärt Routinier Kenneth Heyer vor seinem Jubiläum. «Im zunehmenden Alter versuche ich die 24h-Rennen immer mehr zu genießen, da ich merke, was es für ein Privileg ist, dass ich so viele 24h-Rennen mit Mercedes bestreiten durfte. Ich bin kurz vor meinem 300. Rennen mit einem Mercedes-AMG, das ist für mich auch ein wenig emotional. Wir haben es uns auch verdient, mit SR Motorsport by Schnitzelalm so weit wie möglich nach vorne zu fahren! Im letzten Jahr war die Rennunterbrechung leider für uns nach einem Boxenstopp und waren damit aus den Top 10 rausgefallen. Ich hoffe zudem, dass in diesem Jahr das Rennen wieder über 24 Stunden geht, da dies für uns besser ist, da die Fahrzeuge von Mercedes-AMG super haltbar sind! Das Ziel von uns Fahrern und dem gesamten Team ist, dass wir uns so weit wie möglich nach vorne arbeiten können!»

ADAC GT4 Germany-Tabellenführer Jay Mo Härtling blickt auf den Start beim Langstreckenklassiker voraus: «Ich freue mich sehr über die Möglichkeit von SR Motorsport by Schnitzelalm mit dieser starken Fahrerpaarung beim 24h-Rennen in der SP9 Pro-Am an den Start gehen zu dürfen. Wir peilen gemeinsam den Klassensieg in der Pro-Am-Klasse an, nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre würde ich mich über einen schönen Verlauf des 24-Stunden-Rennens mit einer Zielankunft freuen.»

«Ich bin grundsätzlich mega happy, dass ich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen darf! Vielen Dank an Thomas Angerer für die Möglichkeit, dass ich bei SR Motorsport by Schnitzelalm fahren darf. Entstanden ist die Idee beim offiziellen Test des ADAC GT Masters, wo mich Thomas fragte, ob ich nicht bei NLS3 fahren mag, da sie noch einen Fahrer suchen. Ich sagte ihm zu und gemeinsam mit Jay Mo und Kenneth sind wir auf den zweiten Platz in der SP9 Pro-Am gefahren. Es war für mich eine super Erfahrung, da es für mich mein erstes GT3-Rennen auf der Nordschleife war. Ich bin zuvor einige Tests gefahren, aber bin noch kein GT3-Rennen in der NLS gefahren. Das hat mir super Spaß gemacht und es hat super funktioniert, weshalb wir sagten, dass wir das beim 24h-Rennen genauso machen», erklärt Jannes Fittje, der normalerweise für SR Motorsport by Schnitzelalm im ADAC GT Masters startet. «Ich bin super dankbar, dass ich dieses Abenteuer mit Christopher Brück, Jay Mo Härtling und Kenneth Heyer in Angriff nehmen darf! Ich hoffe, dass wir einen reibungslosen Ablauf beim 24h-Rennen haben, durchfahren und ankommen werden! Ich freue mich grundsätzlich auf die gesamte Woche am Nürburgring und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Nach dem ADAC GT Masters in Zandvoort werden wir in die intensive Vorbereitung für das 24h-Rennen gehen.»

«Ich freue mich sehr, nach meiner Werksfahrerzeit mit Bentley wieder in einem GT3 auf der Nordschleife unterwegs zu sein», so Christopher Brück voller Vorfreude auf das Rennen. «Die letzten vier Jahre bin ich in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring gefahren und konnte dort 2023 die Meisterschaft gewinnen. 2023 und 2024 haben wir auch das 24h-Rennen gewonnen. Meine Ziele für dieses Jahr sind ein sauberes Rennen ohne Zwischenfälle und ein Platz in den Top 10 der Gesamtwertung!»

Bereits beim dritten Saisonlauf der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie absolvierte SR Motorsport by Schnitzelalm einen ersten Testeinsatz, um sich auf den Start beim Rennen zweimal um die Uhr einzuschießen. Fittje, Härtling und Heyer brannten dabei schnelle Rundenzeiten in den legendären Asphalt der Nordschleife und zeigten eine fehlerfreie Leistung. Das Trio beendete den vierstündigen Lauf auf dem zweiten Rang in der SP9 Pro-Am-Klasse.

Abgerundet wird der Einsatz von SR Motorsport by Schnitzelalm beim größten deutschen Autorennen vom Start eines Mercedes-AMG GT4 in der SP10-Klasse für homologierte GT4-Fahrzeuge. Dauerbrenner Tim Neuser, die beiden Routinier Reinhold Renger und Guido Wirtz sowie der US-Amerikaner David Thilenius, der bereits seit 2022 mit dem Team auf der Nordschleife unterwegs ist, werden das seriennahe Fahrzeug steuern.

Für den Kampf in der GT4-Klasse bläst Thomas Angerer zum Angriff auf den Klassensieg: «Wir haben bereits in der Vergangenheit die SP10-Klasse gewonnen und wollen in diesem Jahr dies erneut probieren! In den letzten Jahren war der Mercedes-AMG GT4 nicht mehr stark in der Klasse vertreten und wir wollen in diesem Jahr den Stern hochhalten und volle Attacke auf den Klassensieg machen. In der Klasse gilt für uns nur Feuer frei!»

«Nachdem ich in den letzten Jahren viel Erfahrung mit dem Mercedes-AMG GT4 auf der Nordschleife und den Sprintstrecken sammeln konnte, freue ich mich sehr, wieder mit SR Motorsport by Schnitzelalm beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen zu dürfen», so Tim Neuser, der seit vielen Jahren zum Stammaufgebot des Teams gehört. «Ich hoffe, dass ich dieses Jahr endlich einmal ein komplettes 24h-Rennen mit Schnitzelalm durchfahren zu können, denn bislang gab es immer einen Abbruch, wenn ich mit dem Team unterwegs war. Unser Ziel ist klar, da wir das Auto sehr gut kennen: Wir wollen in der SP10 Am-Wertung ganz vorne angreifen! Aber natürlich zählt bei einem 24h-Rennen zunächst durchzukommen und die Zielflagge zu sehen.»

«Ich freue mich sehr, wieder für SR Motorsport by Schnitzelalm anzutreten, ein Team, welches mir sehr vertraut ist! Es ist immer großartig zusammen mit Freunden dieses legendäre Rennen zu bestreiten“, erklärt Nordschleifen-Experte Reinhold Renger. «Meine Teamkollegen und ich haben die richtige Motivation um gemeinsam um ein starkes Ergebnis in der SP10-Klasse zu kämpfen! Allerdings soll bei uns aber auch der Spaß bei dem Rennen nicht zu kurz kommen!»

Die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring finden vom 19. bis zum 22. Juni statt. Es wird vermutet, dass erneut deutlich mehr als 200.000 Zuschauer für das Rennen in die Eifel pilgern werden. Zudem kann das Rennen auch weltweit im YouTube-Livestream verfolgt werden. Der deutsche Free-TV-Sender NITRO wird zudem auch das komplette Rennen Live übertragen und peilt einen Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents an.

