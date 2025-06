Sky Sport erweitert TV-Präsenz des ADAC GT Masters

Das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany werden zukünftig live oder re-live auf Sly Sport übertragen. Übertragung auf Pay-TV-Sender ergänzt breites TV- und Streamingangebot der Rennserien.

Das ADAC GT Masters bekommt noch mehr TV-Präsenz: Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland zeigt in der Saison 2025 alle Rennen des ADAC GT Masters live oder re-live. Schon ab dem zweiten Saisonlauf auf dem Circuit Zandvoort vom 6. bis 8. Juni im Rahmen der DTM können sich die Fans auf die Übertragungen bei Sky Sport freuen. Am Samstag und am Sonntag wird Sky Sport das Rennen des Tages jeweils ab 22:00 Uhr zeitversetzt auf Sky Sport Mix zeigen.

Zum umfangreichen Rechte-Paket zählen nicht nur alle Rennen des ADAC GT Masters, sondern auch sämtliche Läufe der ADAC GT4 Germany – ebenfalls live oder zur späteren Betrachtung. Darüber hinaus können sich die Zuschauer auf Highlights der DTM-Rennen im Rahmen der Formel 1-Berichterstattung von Sky Sport freuen. Die Übertragungen von Sky Sport sind bei Buchung des Sky Sport Pakets auf der TV-Plattform Sky Stream oder ganz flexibel mit dem monatlich kündbaren Streaming-Service WOW empfangbar.

«Die Präsenz des ADAC GT Masters im TV und Streaming ist in diesem Jahr so umfangreich wie nie zuvor, wir freuen uns, dass Sky Sport das breite Angebot ergänzt», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. «Sky Sport hat als Rechtehalter der Formel 1 und MotoGP in Deutschland eine hohe Motorsportkompetenz. Es ist toll, dass das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany und ausgewählte Szenen aus der DTM mit McLaren-Fahrer und Sky-Experte Timo Glock im Rahmen der Formel 1-Übertragungen das Angebot abrunden.»

Sky Sport ergänzt das bereits bestehende, umfangreiche TV- und Streaming-Angebot durch SPORT1 im Free TV und Streaming, den kostenlosen ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn, das ebenfalls kostenlose Portal ServusTV On sowie die Livestreams auf dem ADAC Motorsport YouTube-Kanal. Auch international genießt das ADAC GT Masters eine hohe Verbreitung: Die Rennen werden live oder re-live in 120 Territorien ausgestrahlt.