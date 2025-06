Ford Mustang-Show: Salman Owega mit Bestzeit

Salman Owega fuhr beim Trainingsfreitag des ADAC GT Masters in Zandvoort die Bestzeit. Der 2023er Meister fuhr im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team die Bestzeit auf dem Dünenkurs.

Salman Owega (20/Köln/Haupt Racing Team) hat sich am ersten Trainingstag des ADAC GT Masters auf dem Circuit Zandvoort die Bestzeit gesichert. Im Ford Mustang GT3 fuhr er mit 1:34.413 Minuten an die Spitze des Feldes. «Wir machen von Session zu Session Fortschritte und ich bin heute sehr zufrieden mit dem Auto», sagte Owega, der sich das Cockpit mit Finn Wiebelhaus (19/Obertshausen) teilt. «Für den Samstag zeigt uns das Radar allerdings Regen, weshalb wir nicht wissen, wie wir unsere Leistung heute einsortieren sollen.»

Das stürmische Wetter beherrschte den Freitag in Zandvoort. Immer wieder standen dunkle Wolken am Himmel, der erwartete Regen blieb aber aus und alle Trainingssessions fanden unter trockenen Bedingungen bei rund 16 Grad statt. Mit lediglich 0,098 Sekunden Rückstand landete Julian Hanses (27/Hilden/FK Performance Motorsport) auf Rang zwei. Der Pilot im BMW M4 GT3 Evo setzte schon früh die Bestzeit und wurde erst in den letzten Minuten durch Owega verdrängt.

Rang drei im zweiten Training und die Bestzeit der ersten Session ging an Jannes Fittje (25/Langenhain/SR Motorsport by Schnitzelalm). Mit seiner Zeit von 1:34.757 Minuten fehlten dem Mercedes-Piloten 0,344 Sekunden zur Spitze. «Es läuft recht gut bei uns. Wir haben vor dem zweiten Training noch ein paar Verbesserungen am Auto vorgenommen», sagte Fittje. «Ich hoffe, dass es am Samstag regnet. Ich mag die nassen Bedingungen generell sehr und rechne mir dann auch bessere Chancen aus als im Trockenen.»

Auf den vierten Platz fuhr Sandro Holzem (20/Polch). Er war in seinem BMW von Schubert Motorsport 0,095 Sekunden schneller als Markenkollege Leyton Fourie (19/RSA/FK Performance Motorsport), der die Top-5 komplettierte. Lokalmatador Dante Rappange saß in Zandvoort nicht wie geplant im Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Er wurde von Baptiste Moulin (25/BEL) ersetzt, der sich das Auto von Liqui Moly Team Engstler by GRT mit Szymon Ladniak (22/POL) teilt.

Das erste Qualifying in Zandvoort findet am Samstag um 08:25 Uhr statt und wird live auf Youtube/ADACMotorsports in deutscher und englischer Sprache übertragen. Das folgende Rennen wird um 15:15 Uhr gestartet und ist im Livestream auf Sport1.de, Joyn, ServusTV ON sowie YouTube zu sehen.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 1 (Top 10):

1. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

2. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

3. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

4. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

5. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

7. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

8. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

10. Jonathan Cecotto/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Training 2 (Top 10):

1. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

4. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

5. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

7. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

8. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

9. Jonathan Cecotto/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3