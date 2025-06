Lamborghini-Team Paul Motorsport feiert ersten Sieg 07.06.2025 - 16:36 Von Jonas Plümer

Premiere im ADAC GT Masters: Erstmals triumphiert Paul Motorsport in der traditionsreichen GT3-Serie! Simon Connor Primm und Finn Zulauf siegen in einem, am Ende, dramatischen Rennen.