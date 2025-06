Mercedes-AMG-Pole bei Regenschlacht in Zandvoort

SR Motorsport by Schnitzelalm-Pilot Jannes Fittje steht auf der Pole-Position im ersten ADAC GT Masters-Lauf in Zandvoort. In einem nassen und verregneten Qualifying fuhr der Mercedes-Pilot auf die Pole.

Jannes Fittje steht auf der Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf in Zandvoort. Im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 fuhr der ADAC GT Masters-Routinier auf den besten Startplatz. Fittje umrundete den Kurs in 1:43.339 Minuten.

Rang zwei geht überraschend an Emil Gjerdrum im Engstler Lamborghini. Nur 0,097 Sekunden fehlten dem Norweger auf die Bestzeit.

Simon Connor Primm komplettiert im Paul Motorsport Lamborghini die Top 3-Positionen.

Die Sitzung wurde rund 3 1/2 Minuten vor Ende abgebrochen, als sich Jonathan Cecotto im Ford Mustang GT3 in Kurve neun in den Kies drehte.

Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

1. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

2. Emil Gjerdrum/Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler by GRT - Lamborghini Huracán GT3

3. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

4. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

5. Baptiste Moulin/Szymon Ladniak - LIQUI MOLY Team Engstler by GRT - Lamborghini Huracán GT3

6. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

7. Alain Valente/Carrie Schreiner - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

8. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Jonathan Cecotto/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

