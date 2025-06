Das Samstagsrennen des GT Masters im TV und Stream

ADAC GT Masters in Zandvoort

Das ADAC GT Masters startet in Zandvoort in das zweite Wochenende. Die Trainingsergebnisse und versprechen ein spannendes Rennen. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.

Endlich startet das ADAC GT Masters in die neue Saison. 14 GT3-Fahrzeuge wurden für die komplette Saison genannt. Als Änderung für die Veranstaltung in Zandvoort wird der Belgier Baptiste Moulin im Teilnehmerfeld antreten. Der Ford Mustang GT3, der 2025 erstmals in Deutschlands traditionsreichster GT3-Rennserie startet, dominierte den Trainingsfreitag an der Küste.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal ernst: Das erste Qualifying und auch das erste Rennen stehen auf dem Programm. Derzeit regnet es stark in Zandvoort und die Wettermodelle sehen ebenfalls ein nasses Rennen vor, was ebenfalls für Spannung sorgen wird.

Um 08:25 Uhr startet das erste Qualifying des Wochenendes, während um 15:15 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt werden sowohl das Qualifying als auch das Rennen im offiziellen Stream auf dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsport in deutscher Sprache übertragen. Als Kommentatoren fungieren Patrick Simon und Frank Hufstadt. Die Übertragung vom Qualifying startet um 08:20 Uhr, während ab 14:55 Uhr die Rennübertragung läuft. Das Rennen streamt der ADAC auf YouTube auch mit englischen Kommentar.

Das Rennen ist zudem auch auf weiteren Streamingplattformen offiziell zu sehen! Der ADAC bewirbt, dass das ADAC GT Masters 2025 seine breiteste Streamingpräsenz hat. So wird das Rennen auch auf Joyn, sport1.de und bei Servus TV On gestreamt.

Zudem wird das ADAC GT Masters ab dem Wochenende in Zandvoort erstmals auf Sky Sport übertragen! Sky Sport Mix wird das Samstagsrennen ab 22:00 Uhr re-live übertragen.