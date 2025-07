Ford-Bestzeit am Trainingstag auf dem Nürburgring

Finn Wiebelhaus fuhr im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 die Tagesbestzeit am Trainingstag des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Den zweiten Platz belegt Moritz Wiskirchen im Schnitzelalm Mercedes.

Finn Wiebelhaus (19/Obertshausen/Haupt Racing Team) hat sich am Freitag mit 1:26.305 Minuten die Tagesbestzeit des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring gesichert. Im Ford Mustang GT3 war er 0,098 Sekunden schneller als Moritz Wiskirchen (22/Euskirchen/SR Motorsport by Schnitzelalm) im Mercedes-AMG GT3.

«Das Auto fühlt sich sehr gut an. Wir haben in den Testsessions gute Schritte in die richtige Richtung gemacht», freute sich Wiebelhaus. «Die Runde war echt top. Wir sind eine Qualifying-Simulation gefahren und es hat super funktioniert. Wir hoffen, am Wochenende möglichst weit oben auf dem Treppchen zu stehen, um wichtige Punkte zu sammeln und in der Meisterschaft nochmal Boden gutmachen zu können.»

Die beiden Trainingssessions fanden bei rund 16 Grad und größtenteils bewölktem Himmel statt. Wiskirchen setzte die schnellste Rundenzeit im ersten Training und lag mit seiner Zeit von 1:26.403 Minuten in der Endabrechnung auf Rang zwei hinter Wiebelhaus. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat», sagte Wiskirchen. «Wir haben ein paar Dinge ausprobiert und stehen für das Qualifying am Samstag gut da. Selbst für den Fall, dass es im Rennen regnen sollte, sind wir gut aussortiert.»

Die Top-3 wurden von Nico Hantke (21/Hürth/Scherer Sport PHX) komplettiert. Der Audi-Pilot fuhr seine schnellste Runde in der Vormittagssession und sortierte sich damit vor Leo Pichler (23/AT/Razoon – more than racing) ein. Der Tabellenführer wurde im Porsche 911 GT3 R Vierter. Die Top-5 komplettierte Juliano Holzem (21/Polch/Schubert Motorsport) im BMW M4 GT3 Evo.

Damit unterbrach lediglich Pichler die Dominanz der Lokalmatadoren auf dem Nürburgring. Denn mit dem Haupt Racing Team aus Drees, Wiskirchen aus Euskirchen, Hantke aus Hürth mit dem Scherer Sport PHX Audi aus Meuspath und den Holzem-Brüdern aus Polch stammten vier Teilnehmer innerhalb der Top-5 aus der unmittelbaren Umgebung.

Das erste Qualifying findet am Samstag um 9:35 Uhr statt und ist live auf youtube.de/ADACMotorsports zu sehen. Das erste Endurance-Rennen auf dem Nürburgring startet um 16:10 Uhr, auf Sport1.de, Joyn, ServusTV ON und Youtube gibt es einen kostenlosen Livestream. Um 22 Uhr wird das Rennen re-live auf Sky Sport gezeigt.

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Training 1 (Top 10):

1. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

2. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

3. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

4. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

5. Michael Joos/Felix Neuhofer – Joos Sportwagentechnik – Porsche 911 GT3 R

6. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

7. Alexander Fach/Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

8. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

9. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Training 2 (Top 10):

1. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

3. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

4. Alexander Fach/Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

5. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

7. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

8. Michael Joos/Felix Neuhofer – Joos Sportwagentechnik – Porsche 911 GT3 R

9. Jonas Karklys/Emil Gjerdrum – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

10. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3