Porsche-Team Razoon debütiert in GT World Challenge 10.07.2025 - 15:15 Von Jonas Plümer

© ADAC Razoon - more than racing gewann beide Rennen beim ADAC GT Masters-Auftakt und debütiert nun in der GT World Challenge Europe

Razoon – more than racing debütiert beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Neben dem dänischen Talent Simon Birch startet Porsche-Vertragsfahrer Klaus Bachler. Team erfolgreich im ADAC GT Masters.