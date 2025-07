Kurzfristiger Fahrerwechsel: David Schumacher startet

Kurzfristiger Fahrerwechsel beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring! Niklas Kalus geht aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start. Ford-Werksfahrer David Schumacher ersetzt ihn im Mustang GT3.

Kurzfristiger Fahrerwechsel zum Samstag des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Niklas Kalus wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen können. Kalus verunfallte beim gestrigen Trackwalk mit dem E-Scooter und zog sich Verletzungen zu, die den Start am Rennwochenende verhindern.

Anstelle von Kalus wird David Schumacher im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team an den Start gehen. Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher, teilt sich den Wagen mit Max Reis.

Schumacher, der im Winter zum Ford Performance-Werksfahrer ernannt wurde, geht in diesem Jahr mit dem Haupt Racing Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup und auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start. 2022 und 2023 fuhr Schumacher bereits in der DTM.