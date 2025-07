Finn Wiebelhaus sorgt für weitere Ford-Pole-Position

Auch das Sonntagsrennen des ADAC GT Masters wird einer der mächtigen Ford Mustang GT3 von der Pole-Position aufnehmen. Bestzeit von Finn Wiebelhaus. Sein Teamkollege David Schumacher auf Rang zwei.

Ford bestimmt auch am Samstag das Qualifying des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Finn Wiebelhaus umrundete im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team die Kurzanbindung des Nürburgrings in 1:25.294 Minuten.

Auf den zweiten Platz fuhr sein Teamkollege David Schumacher, der an diesem Wochenende kurzfristig Niklas Kalus ersetzt. 0,126 Sekunden fehlten Schumacher auf die Bestzeit von Finn Wiebelhaus.

Sandro Holzem komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Qualifying 2 (Top 10):

1. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Max Reis/David Schumacher – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

3. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

5. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

7. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

8. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

9. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

10. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3