Premierensieg des Ford Mustang GT3 im GT Masters

Erstmals gewinnt der Ford Mustang GT3 in Europa! Salman Owega und Finn Wiebelhaus gewinnen den zweiten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Das HRT-Duo ist damit Halbzeitmeister.

Der erste Sieg des Ford Mustang GT3 im ADAC GT Masters. Salman Owega und Finn Wiebelhaus triumphieren im weißen Mustang im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring und übernehmen damit die Tabellenführung zur Saisonhalbzeit.

Rang zwei geht an David Schumacher und Max Reis im zweiten Mustang des Teams. Nur 0,412 Sekunden fehlten nach einem harten Kampf auf den siegreichen Ford der Teamkollegen.

Die Vortagessieger Alexander Schwarzer und Alexander Fach komplettieren im Fach Auto Tech Porsche die Podestränge.

Drama für die bisherigen Tabellenführer von Razoon - more than racing! Simon Birch erhielt in einem großen Kampfgetümmel einen Treffer, wobei der Porsche 911 GT3 R einen Schaden erlitt. Das österreichische Team musste den Wagen beim ersten Pflichtboxenstopp längere Zeit reparieren und kehrte erst nach über vier Minuten auf die Strecke zurück.

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Rennen 2 (Top 10):

1. Salman Owega/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Max Reis/David Schumacher – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

3. Alexander Fach/Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

4. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

5. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

6. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

7. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

8. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

9. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

10. Carrie Schreiner/Alain Valente - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3