Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Klare Worte von Jos Verstappen

Ford mit Rekordrunde auf Pole-Position in Salzburg

Von Jonas Plümer
Jonathan Cecotto auf Pole
© ADAC

Jonathan Cecotto auf Pole

Jonathan Cecotto steht zum ersten Mal auf der Pole-Position im ADAC GT Masters. Im Haupt Racing Team Ford fuhr er auf den besten Startplatz. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 198,1 km/h neuer Rekord.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Jonathan Cecotto steht erstmals in seiner ADAC GT Masters-Karriere auf der Pole-Position. Im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 fuhr der Sohn von Johnny Cecotto auf den besten Startplatz. Der Venezolaner umrundete den Kurs in 1:17.052 Minuten. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 198,1 km/h stellte Cecotto einen neuen ADAC GT Masters-Rekord auf.

Finn Wiebelhaus belegt im zweiten Haupt Racing Team die zweite Position. 0,015 Sekunden fehlten auf seinen Teamkollegen.

Alexander Fach komplettiert im Fach Auto Tech Porsche die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Qualifying 1 (Top 10):

1. Jonathan Cecotto/Dennis Fetzer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
2. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
3. Alexander Fach/Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R
4. Guilherme Moura de Oliveira/Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3
5. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3
6. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
7. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3
8. Leo Pichler/Simon Birch - Razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
9. Eduardo Coseteng/Julian Hanses – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4
10. Alfred Renauer/Felix Neuhofer – Neuhofer Rennsport – Porsche 911 GT3 R

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 06.09., 11:35, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Katalonien
  • Sa. 06.09., 12:00, Eurosport
    Speedway: FIM Grand Prix
  • Sa. 06.09., 12:20, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • Sa. 06.09., 12:25, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 06.09., 12:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 06.09., 13:00, Eurosport 2
    Speedway: FIM Grand Prix
  • Sa. 06.09., 13:45, ServusTV
    Superbike - French Round
  • Sa. 06.09., 13:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 06.09., 14:00, ServusTV
    Superbike - French Round
  • Sa. 06.09., 14:35, ServusTV
    Superbike - French Round
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0609054512 | 5