Ford-Pilot Niklas Kalus feiert GT Masters-Comeback

Niklas Kalus ist zurück im ADAC GT Masters. Nachdem der Duisburger das Rennwochenende auf dem Nürburgring auslassen musste, kehrt er auf dem Salzburgring in den HRT Ford Mustang GT3 zurück.

Was sich zuletzt angedeutet hat, ist nun fix: Niklas Kalus gibt beim ADAC GT Masters auf dem Salzburgring sein Comeback nach seiner Knieverletzung. Der 20-jährige Duisburger wird für das Haupt Racing Team einen Ford Mustang GT3 steuern, den er sich mit Max Reis teilt.

«Ich freue mich sehr wieder im Mustang zu sitzen», so Kalus. «Die letzten sieben Wochen waren sehr hart und ich habe täglich alles gegeben, in das Auto zurückzukehren. Ich gehe zuversichtlich in das Wochenende, da ich weiß, dass HRT das Auto perfekt abstimmen wird. Die Strecke ist sehr schnell und wird hoffentlich viel Spaß machen!»

Niklas Kalus zog sich bei der letzten Veranstaltung im Rahmen des Truck GP auf dem Nürburgring beim Trackwalk eine Verletzung am Knie zu, so dass er das restliche Wochenende in der Eifel nicht bestreiten konnte. David Schumacher ersetzte den Duisburger in der Eifel kurzfristig.

Der 20-jährige Kalus wechselte 2023 vom Kart- in den Automobilsport. Nach starken Leistungen in Markenpokalen schlägt er in diesem Jahr mit dem Start im Ford Mustang GT3 das nächste Kapitel in seiner Laufbahn auf. Bereits bei seinem Debüt auf dem Lausitzring fuhr der Nachwuchspilot auf die Pole-Position und überzeugte mit seinem hohen Speed.