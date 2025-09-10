Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Baron Motorsport mit zwei Ferrari am Red Bull Ring

Von Jonas Plümer
Ernst Kirchmayr und Fabrizio Crestani überzeugten bereits 2024 für ein weiteres Ferrari-Team beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring
© ADAC

Ernst Kirchmayr und Fabrizio Crestani überzeugten bereits 2024 für ein weiteres Ferrari-Team beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring

Das österreichische Team Baron Motorsport debütiert beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Der Rennstall aus Wien setzt zwei Ferrari 296 GT3 ein. Ernst Kirchmayr und Fabrizio Crestani überzeugten bereits 2024.
Debüt auf dem Red Bull Ring: Baron Motorsport aus Wien wird erstmals im ADAC GT Masters starten. Der Rennstall wird mit zwei Ferrari 296 GT3 auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark antreten.

Am Steuer des ersten Ferrari werden zwei bekannte Gesichter sitzen: Ernst Kirchmayr und Fabrizio Crestani. Das Duo war bereits im vergangenen Jahr im Ferrari am Red Bull Ring als Gaststarter dabei, welcher von Racing One eingesetzt wurde. Gerade der erfahrene GT-Pilot Crestani wusste dabei mit schnellen Rundenzeiten zu überzeugen.

Im zweiten Ferrari werden Masoud Jaberian aus dem Iran und der Italiener Edoardo Bacci Platz nehmen. Beide werden dabei erstmals in der Rennserie starten.

Baron Motorsport, ein Ferrari-Spezialist aus Wien, ist seit Jahren Teil des internationalen GT-Sports und bringt einige Erfolge und viel Erfahrung speziell auf dem Red Bull Ring mit. In den vergangenen Jahren trat das Team hauptsächlich im International GT Open und der Ferrari Challenge an. Die Erwartungen für den Gaststart sind entsprechend hoch.

«Wir rechnen schon damit, siegfähig zu sein», erklärte Teamchef Philipp Baron selbstbewusst. «Wir freuen uns auf ein top organisiertes und schönes Event mit vielen Zuschauern vor heimischem Publikum.»

