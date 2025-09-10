Ehemaliges FIA WEC-Team debütiert im ADAC GT Masters

Mit ARC Bratislava debütiert ein ehemaliges Team aus der FIA WEC auf dem Red Bull Ring im ADAC GT Masters. Einsatz eines Lamborghini Huracán GT3 – Lokalmatador Gerhard Tweraser Pilot und Mentor.

ARC Bratislava wird beim ADAC GT Masters am Red Bull Ring als Gaststarter dabei sein. Die Mannschaft aus der Slowakei wurde 1997 gegründet und ist seitdem in den verschiedensten Rennserien weltweit gestartet. Als Highlight gilt die Teilnahme mit einem LMP2-Boliden an der FIA WEC und den 24h Le Mans.

Am Steuer des Lamborghini Huracán GT3 Evo1 sitzen ein Youngster und ein altbekannter Rückkehrer: Adam Konopka, der Sohn von Teamchef Miroslav Konopka, und Lokalmatador Gerhard Tweraser, der von 2012 bis 2024 insgesamt 34 Rennen in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC bestritt. Tweraser startete im Vorjahr für das Grasser Racing Team, HP Racing und DB Motorsport bei fünf der sechs ADAC GT Masters-Rennwochenenden.

«Wir sind noch nie im ADAC GT Masters gestartet, obwohl ich es eine schöne Serie mit spannenden Strecken finde. Wir suchen aktuell nach Möglichkeiten für nächstes Jahr», verriet Teamchef Konopka. «Entsprechend ist unser Ziel einfach nur ankommen und verstehen, wie die Rennserie funktioniert.»

Neben dem ADAC GT Masters wird ARC Bratislava auf dem Red Bull Ring auch im Prototype Cup Germany starten. Teamchef Miroslav Konopka wird in der LMP3-Meisterschaft des ADAC und der niederländischen Creventic-Organisation an den Start gehen.