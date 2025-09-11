Schweizer Porsche-Champion debütiert im GT Masters

Felix Hirsiger, der im Vorjahr Meister im Porsche Sports Cup Suisse wurde, debütiert an diesem Wochenende im ADAC GT Masters. Hirsiger wird für die Liqui Moly Engstler-Mannschaft einen Lamborghini fahren.

Beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring wird Felix Hirsiger im ADAC GT Masters debütieren. Der Eidgenosse wird für das LIQUI MOLY Team Engstler antreten, wo er sich gemeinsam mit Tim Hütter einen Lamborghini Huracán GT3 teilen wird.

2020 trat Hirsiger in der DTM Trophy an, ehe er eine Pause vom aktiven Motorsport einlegte. 2024 wurde er Meister in der GT3 Cup-Klasse des Porsche Sports Cup Suisse und absolvierte einen Gaststart im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland mit Fach Auto Tech. In diesem Jahr tritt der 27-Jährige in der europäischen Ferrari Challenge an.

Das LIQUI MOLY Team Engstler wird dabei mit zwei Fahrzeugen in der Steiermark antreten können. Nach dem heftigen Unfall von Emil Gjerdrum auf dem Salzburgring gewann das Team das Rennen gegen die Zeit und konnte das zweite Fahrzeug wieder reparieren. Gjerdrum steuert den Wagen erneut mit Jonas Karklys.