Southern kehrt mit Lamborghini ins GT Masters zurück

Der US-Amerikaner John Paul Southern feiert beim ADAC GT Masters in Hockenheim sein Comeback in der Rennserie, er startet im Engstler Lamborghini. Der Fokus des Teams liegt bei Finale auf Pro-Am-Titelkampf.

Nach einem durchwachsenen Wochenende am Red Bull Ring, steht das Liqui Moly Team Engstler nun für den Saisonabschluss in Hockenheim in die Startlöscher. Mit 32 Punkten Abstand, liegt die Startnummer 8 aktuell auf dem zweiten Platz der Pro-AM Meisterschaftswertung.

Mit vier Siegen in der Pro-AM Wertung und einem Overall dritten Platz in Zandvoort, holten Emil Gjerdrum und Jonas Karklys im Laufe der Saison 224 Punkte. Mit 32 Punkten Abstand zu den erstplatzierten Schwarzer und Fach ist der Klassensieg somit noch in Reichweite.

Jonas Karklys: «Es ist immer sehr aufregend, zum Saisonfinale nach Hockenheim zu kommen, wo tausende von Fans kommen, um zu sehen, wer Meister wird. Es ist eine großartige Strecke für Engstler Motorsport, daher freue ich mich sehr auf das Rennen. Die Saison hatte ihre Höhen und Tiefen, aber ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr große Fortschritte gemacht habe. Es war sehr schön, in Zandvoort auf dem Podium zu stehen.»

Emil Gjerdrum: «Ich freue mich sehr auf Hockenheim, da es das letzte GT Masters-Rennen der Saison ist. Insgesamt war mein erstes Jahr in der GT3 eine große Herausforderung, aber auch sehr belohnend. Wir hatten einige Höhen und Tiefen, ein bisschen Pech und auch manchmal Probleme mit der BoP, aber ich finde, dass wir im Laufe der Saison große Fortschritte gemacht haben. Der Podiumsplatz in Zandvoort hat sowohl mein eigenes Potenzial gezeigt als auch was wir als Team gemeinsam erreichen können. Das Ziel ist nun, das Jahr erfolgreich zu beenden und alle Erfahrungen mit in die Zukunft zu nehmen.»

Tim Hütter wird für das finale Rennen am Hockenheimring von Amerikaner John Paul Southern unterstützt. Southern, der in diesem Jahr mit in einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start geht, unterstützte das Team Engstler zuletzt in der 2023 ADAC GT Masters-Saison im Audi R8 LMS GT3 evo II.

John Paul Southern: «Ich freue mich sehr darauf, dieses Wochenende mit Engstler Motorsport beim Finale der ADAC GT Masters in Hockenheim anzutreten. Das ist zwar eine ziemlich kurzfristige Gelegenheit, aber ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, welches mir entgegengebracht wird, um die Saison hoffentlich mit einem guten Ergebnis abzuschließen.»

Im Rahmenprogramm der DTM wird das Finale der ADAC GT Masters am Donnerstag mit einem Testtag gestartet. Zuschauer können ab Freitag den Kampf um die Meisterschaft live vor Ort miterleben.