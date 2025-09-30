Präsentation: Honda Prelude-GT für die Super GT 2026

Neues Fahrzeug von Honda in der Topklasse der japanischen Super GT-Meisterschaft. Ab 2026 startet die Marke mit dem Prelude-GT in der GT500-Klasse. Fahrzeug basiert auf ClassOne-Reglement, welches die DTM bis 2020 fuhr.

Honda bestätigt die Einführung eines neuen Modells für die Super GT-Saison 2026. Der Prelude-GT wird den Civic Type R-GT in der GT500, der Topklasse der japanischen Serie, ablösen.

Das neue Modell folgt auf die Einführung des neuen Prelude für den Straßenverkehr, der bereits in Japan erhältlich ist, bevor er ab 2026 auch auf anderen Märkten angeboten wird.

Das von Honda Racing Corporation entwickelte zukünftige Super-GT-Einsatzfahrzeug muss besser abschneiden als ihr Vorgängermodell, das 2024 auf den Markt kam und die Erwartungen der Marke eindeutig nicht erfüllt hat. Der Nachfolger der zweiten Generation des NSX-GT hat seit seinem Wettbewerbsdebüt mit der Konkurrenz zu kämpfen.

Als einziges Fahrzeug in der GT500-Klasse ist der Civic Type R-GT ein Viertürer und ist somit auch im gesamten ClassOne-Reglement, welches die Super GT in Zusammenarbeit mit der DTM entwickelte und einführte, eine einmalige Besonderheit.

Naoki Yamamoto und Tadasuke Makino wurden 2024 zwar Vizemeister in einem Honda vom Team Kunimitsu, konnten jedoch keinen einzigen Sieg erringen. Der einzige Erfolg 2024 war der von ARTA in Fuji dank Tomoki Nojiri und Nobuharu Matsushita. Die aktuelle Saison ist für Honda schwieriger, da Toyota die Meisterschaft ziemlich deutlich dominiert.

Der Honda Prelude-GT wird das einzige neue Fahrzeug in der 2026er Saison der GT500-Klasse in der Super GT sein.