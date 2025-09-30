Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-Schock für Dominique Aegerter

Präsentation: Honda Prelude-GT für die Super GT 2026

Von Jonas Plümer
Neues Fahrzeug von Honda in der Topklasse der japanischen Super GT-Meisterschaft. Ab 2026 startet die Marke mit dem Prelude-GT in der GT500-Klasse. Fahrzeug basiert auf ClassOne-Reglement, welches die DTM bis 2020 fuhr.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Honda bestätigt die Einführung eines neuen Modells für die Super GT-Saison 2026. Der Prelude-GT wird den Civic Type R-GT in der GT500, der Topklasse der japanischen Serie, ablösen.

Das neue Modell folgt auf die Einführung des neuen Prelude für den Straßenverkehr, der bereits in Japan erhältlich ist, bevor er ab 2026 auch auf anderen Märkten angeboten wird.

Das von Honda Racing Corporation entwickelte zukünftige Super-GT-Einsatzfahrzeug muss besser abschneiden als ihr Vorgängermodell, das 2024 auf den Markt kam und die Erwartungen der Marke eindeutig nicht erfüllt hat. Der Nachfolger der zweiten Generation des NSX-GT hat seit seinem Wettbewerbsdebüt mit der Konkurrenz zu kämpfen.

Als einziges Fahrzeug in der GT500-Klasse ist der Civic Type R-GT ein Viertürer und ist somit auch im gesamten ClassOne-Reglement, welches die Super GT in Zusammenarbeit mit der DTM entwickelte und einführte, eine einmalige Besonderheit.

Naoki Yamamoto und Tadasuke Makino wurden 2024 zwar Vizemeister in einem Honda vom Team Kunimitsu, konnten jedoch keinen einzigen Sieg erringen. Der einzige Erfolg 2024 war der von ARTA in Fuji dank Tomoki Nojiri und Nobuharu Matsushita. Die aktuelle Saison ist für Honda schwieriger, da Toyota die Meisterschaft ziemlich deutlich dominiert.

Der Honda Prelude-GT wird das einzige neue Fahrzeug in der 2026er Saison der GT500-Klasse in der Super GT sein.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 30.09., 10:25, Motorvision TV
    Made in ...
  • Di. 30.09., 10:45, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 30.09., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 30.09., 12:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 30.09., 12:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 30.09., 15:05, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 30.09., 15:50, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 30.09., 16:20, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 30.09., 16:50, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 30.09., 17:40, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C3009054512 | 6