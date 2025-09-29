Britisches McLaren-Team debütiert in Barcelona

Mit Greystone GT debütiert beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Barcelona ein britisches McLaren-Team. Der Rennstall hat bereits ambitionierte Pläne für die Zukunft.

Greystone GT setzt die Reise auf der internationalen Bühne im Oktober fort und wird mit einem McLaren 720S GT3 Evo am Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Barcelona starten.

Die Teilnahme im Silver Cup ist ein wichtiger Meilenstein für das Team, das seit seinem ersten GT-Cup-Einsatz im Jahr 2021 schnell aufgestiegen ist. In weniger als fünf Jahren hat Greystone GT sein Ziel erreicht, auf höchstem Niveau im GT-Rennsport anzutreten, und sich als eines der am schnellsten wachsenden GT-Teams Großbritanniens etabliert.

Das Team in Barcelona besteht aus Jayden Kelly, Zac Meakin und Michael O'Brien. Für Kelly und O'Brien bedeutet der Aufstieg in die GT World Challenge Europe eine Fortsetzung ihrer Karriere bei Greystone GT, nachdem sie bereits mit dem Team sowohl in der McLaren Trophy als auch in der International GT Open gefahren sind. Für Meakin, britischer GT4-Meister, Sieger in der McLaren Trophy, wird Barcelona sein Debüt in den Farben von Greystone GT sein. Im GT3-Sport konnte Meakin dabei bereits mehrere Podiumsergebnisse einfahren.

Mark McLoughlin, Gründer von Greystone GT, sagt: «Als wir das Team gründeten, haben wir uns das Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren in der GT World Challenge anzutreten, und es ist uns wichtig, dass wir dieses Versprechen eingehalten haben, auch wenn es damals ambitioniert erschien. Dies ist nur einer von vielen Meilensteinen, die wir uns gesetzt haben, und jetzt freuen wir uns darauf, an der Startlinie der härtesten GT-Meisterschaft der Welt zu stehen. Was diesen Schritt besonders befriedigend macht, ist, dass zwei unserer Fahrer – Michael und Jayden – aus den eigenen Programmen von Greystone GT hervorgegangen sind. Das unterstreicht unser Engagement für die Förderung der Entwicklung unserer Fahrer und beweist, dass ein Fahrer, der bei uns in den Juniorenkategorien des GT-Rennsports beginnt, eine echte Chance hat, in die Spitzenklasse des GT3-Rennsports aufzusteigen. Das ist ein wichtiger Grund, warum unser Team für Fahrer in jeder Phase ihrer Karriere attraktiv ist.»

Das Auto wird derselbe McLaren 720S GT3 Evo sein, den Jayden Kelly und Josh Rattican derzeit im International GT Open fahren.

Der Einstieg in die Silver Cup erfolgt, nachdem Fahrer der Silberklasse in den letzten Monaten Interesse bekundet hatten, sich dem Team für die GT World Challenge Europe anzuschließen. Greystone GT hat für die kommenden Jahre Ambitionien, das Programm in der hochkarätigen SRO-Meisterschaft in den Gold Cup und die Pro-Klasse zu expandieren.