24h Le Mans-Sieger Yifei Ye startet für AF Corse

Yifei Ye gewann in diesem Jahr das 24h-Rennen in Le Mans, nun kehrt er beim Saisonfinale in Barcelona in den GT World Challenge Europe Endurance Cup zurück. Ye wird für AF Corse an den Start gehen.

Yifei Ye, der in diesem Juni als erster Chinese das 24h-Rennen in Le Mans gewann, wird beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Barcelona starten. Der Ferrari-Werksfahrer wird gemeinsam mit Vincent Abril und Alessio Rovera einen Ferrair 296 GT3 steuern.

Ye ersetzt im Aufgebot des italienischen Teams Alessandro Pier Guidi. Pier Guidi wird aufgrund einer Überschneidung mit dem Petit Le Mans der amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship nicht an den Start gehen können.

Abril, Rovera und Pier Guidi haben mit dem dritten Platz beim CrowdStrike 24 Hours of Spa ihr bisher bestes Ergebnis in der diesjährigen GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saison erzielt und liegen vor dem Rennen in Barcelona auf dem zehnten Platz in der Fahrerwertung.

Yifei Ye ist kein Unbekannter am Steuer des Ferrari 296 GT3, da er zuletzt Ende August für das chinesische Team Harmony Racing beim GT World Challenge Asia-Rennen in Okayama gefahren ist. Aber auch in der GT World Challenge Europe und beim FIA GT World Cup in Macau fuhr er bereits das Fahrzeug.