"Normalement, c'est un endroit difficile pour nous".

Le Tyrolien Lucas Auer jouera à domicile sur le Red Bull Ring pour la saison 2023 du DTM. Auer, qui est pilote officiel Mercedes-AMG, prendra le volant d'une Mercedes-AMG GT3 pour WINWARD Racing.

Avant même l'événement sur le circuit de Formule 1 et de MotoGP en Styrie, qui est également un point fort fixe de la saison en DTM, Auer a fait savoir qu'il se réjouissait beaucoup de l'événement de Spielberg. "Je me réjouis énormément de me rendre au Red Bull Ring ! C'est mon point fort absolu de la saison. La plupart du temps, j'ai eu des courses à domicile plutôt cool et les fans autrichiens célèbrent ce genre d'événements. J'en suis actuellement à neuf victoires en DTM. Remporter le succès du jubilé au Red Bull Ring serait bien sûr extraordinaire".

Vous pouvez consulter l'interview complète du neveu de l'ancien patron du DTM Gerhard Berger ici.

Mais Auer est conscient que ce sera difficile avec la Mercedes-AMG GT3 sur le circuit à haute vitesse dans un décor pittoresque : "Nous verrons si nous retrouvons notre force d'antan au Red Bull Ring. D'habitude, c'est un endroit difficile pour nous. La météo devrait être un défi. Les dépassements sont faciles ici, c'est pourquoi il y a toujours de belles courses. La première impression aujourd'hui était bonne, le circuit va se développer".

Avant son match à domicile, le pilote de WINWARD se trouve à la sixième place du classement. Jusqu'à présent, son point culminant a été ses deux podiums sur le Nürburgring.