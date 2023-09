45 Minuten! «Poldis» heißer Ritt zum Weltrekord

Es galt zu beweisen, dass selbst das wohl hubraumstärkste Fahrzeug der Welt, das altertümliche Experimentierfahrzeug «Brutus» mit zwölf Zylindern und 47 Litern Hubraum, klimaneutral betrieben werden kann.

Das hatte sich Seine Königliche Hoheit Leopold Prinz von Bayern vorgenommen. Und er hat es wahr gemacht. Mit dem von ihm schon seit geraumer Zeit geförderten eFuel bewältigte der ehemalige BMW-Werksfahrer Anfang der Woche einen 45-Minuten-Ritt auf der Höllenmaschine – Weltrekord!

Erstmals überhaupt wurde der 750 PS starke «Brutus» mit einem 100 Jahre alten BMW Flugzeugmotor mit eFuel befeuert. Damit hat der Grandseigneur des Motorsports bewiesen, dass selbst der größte Verbrennungsmotor der Welt mit knapp 47 Litern Hubraum klimaneutral betrieben werden kann.

«Ein Verbrennungsmotor ist per se nicht schmutzig, nur das, was er verbrennt», sagt er. Herrmann Layher, der Präsident der Technikmuseen in Sinsheim und Speyer: «Das eFuel verbrennt vollständig und mit großer Hitzeentwicklung, selbst alte Rußpartikel wurden weggebrannt.»

Und Herrmann Layher, der Präsident der Technikmuseen in Sinsheim und Speyer, zu dessen Exponaten der Brutus gehört, ergänzt: «Das eFuel verbrennt vollständig und mit großer Hitzeentwicklung, selbst alte Rußpartikel wurden weggebrannt.»