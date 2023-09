Lucas Auer si aspetta che la sua gara di casa al Red Bull Ring sia piuttosto difficile per lui. Tuttavia, l'austriaco si aspetta due gare spettacolari in condizioni meteorologiche variabili.

Il tirolese Lucas Auer festeggerà la sua gara di casa nella stagione 2023 del DTM al Red Bull Ring. Auer, che è un pilota ufficiale Mercedes-AMG, sarà al volante di una Mercedes-AMG GT3 per WINWARD Racing.

In vista dell'evento sul circuito di Formula 1 e MotoGP della Stiria, che è anche un appuntamento fisso della stagione del DTM, Auer ha rivelato di essere molto impaziente di partecipare all'evento di Spielberg. "La mia attesa per il Red Bull Ring è enorme! È il momento più importante della stagione. La maggior parte delle volte ho avuto gare di casa piuttosto belle e i tifosi austriaci festeggiano eventi come questo. Attualmente ho nove vittorie nel DTM. Ottenere la vittoria dell'anniversario al Red Bull Ring sarebbe ovviamente eccezionale".

Potete leggere l'intervista completa al nipote dell'ex boss del DTM Gerhard Berger qui.

Ma Auer è consapevole che sarà difficile con la Mercedes-AMG GT3 sul circuito ad alta velocità in un ambiente pittoresco: "Vedremo se riusciremo a ritrovare la nostra vecchia forza al Red Bull Ring. Di solito è un posto difficile per noi. Il tempo dovrebbe essere una sfida. Qui i sorpassi sono buoni, per questo ci sono sempre grandi gare. La prima impressione di oggi è stata buona, la pista si svilupperà".

In vista della gara di casa, il pilota di WINWARD è sesto in classifica. Finora i suoi punti di forza sono stati i due podi conquistati al Nürburgring.