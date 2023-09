Lucas Auer espera que a sua corrida em casa, no Red Bull Ring, seja bastante difícil para ele. No entanto, o austríaco espera duas corridas espectaculares em condições meteorológicas variáveis.

O tirolês Lucas Auer vai celebrar a sua corrida em casa na época de 2023 do DTM no Red Bull Ring. Auer, que é um piloto oficial da Mercedes-AMG, vai assumir o volante de um Mercedes-AMG GT3 para a WINWARD Racing.

Antes do evento no circuito de Fórmula 1 e MotoGP na Estíria, que também é um ponto alto da temporada do DTM, Auer revelou que estava realmente ansioso pelo evento em Spielberg. "A minha expetativa para o Red Bull Ring é enorme! É o meu ponto alto da época. A maior parte das vezes tive corridas em casa muito fixes e os fãs austríacos celebram eventos como este. Atualmente, tenho nove vitórias no DTM. Conseguir a vitória de aniversário no Red Bull Ring seria fantástico, claro".

Pode ler a entrevista completa com o sobrinho do antigo chefe do DTM Gerhard Berger aqui.

Mas Auer está ciente de que vai ser difícil com o Mercedes-AMG GT3 no circuito de alta velocidade num cenário pitoresco: "Vamos ver se conseguimos encontrar a nossa velha força novamente no Red Bull Ring. Normalmente é um sítio difícil para nós. O tempo deverá ser um desafio. As ultrapassagens são boas aqui, é por isso que há sempre grandes corridas. A primeira impressão de hoje foi boa, a pista vai evoluir".

Antes da sua corrida em casa, o piloto da WINWARD está em sexto lugar na classificação. O seu ponto alto até agora foram os dois resultados no pódio em Nürburgring.