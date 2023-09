Jusuf Owega com o primeiro melhor tempo no Red Bull Ring

O piloto da Landgraf Motorsport, Jusuf Owega, registou o melhor tempo na primeira sessão de treinos do DTM no Red Bull Ring em Spielberg. Os favoritos BMW M4 GT3s ficaram para trás na sessão.

Surpreendente tempo mais rápido na primeira sessão de treinos do DTM no Red Bull Ring. Jusuf Owega estabeleceu o melhor tempo com o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport. Owega percorreu o circuito com o Mercedes da BWT em 1:28.345 minutos.

O segundo lugar foi para o seu colega de marca Arjun Maini no AMG da Haupt Racing Team, que ficou a 0,147 segundos de Owega.

O líder do Campeonato, Mirko Bortolotti, completou os três primeiros no Lamborghini Hurácan GT3 da SSR Performance.

Surpreendentemente, muito atrás ficaram os BMW M4 GT3, que entraram no fim de semana como favoritos da casa. René Rast foi o piloto do M4 mais bem classificado, em nono lugar.

Resultado (Top 10):

1º Jusuf Owega - Mercedes-AMG Team BWT - Mercedes-AMG GT3

2º Arjun Maini - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

3º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

4º Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5º Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

6º Franck Perera - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

7º Andrea Caldarelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

8º Ayhancan Güven - KÜS Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9º René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10º Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3