René Rast in pole position con il dominio della BMW



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

DTM

René Rast ha conquistato la migliore posizione in griglia per il secondo round del DTM al Red Bull Ring. Schubert Motorsport conquista l'intera prima fila dello schieramento, mentre il suo compagno di squadra van der Linde lo segue in seconda posizione.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.