René Rast na pole position com domínio da BMW

René Rast conseguiu a melhor posição na grelha de partida para a segunda ronda do DTM no Red Bull Ring. A Schubert Motorsport ocupa toda a primeira linha da grelha e o seu companheiro de equipa van der Linde segue em segundo.

A Schubert Motorsport domina a segunda sessão de qualificação do DTM no Red Bull Ring. O tricampeão do DTM, René Rast, conquistou a sua 26ª pole position. Com um tempo de volta de 1:27.671 minutos, Rast conseguiu a melhor posição da grelha.

O seu companheiro de equipa, o atual vencedor do título, Sheldon van der Linde, terminou em segundo. 0,111 segundos separaram os dois M4 GT3.

Jack Aitken foi terceiro no Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing.

Resultado (Top 10):

1º René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2º Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3º Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5º Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3

6º Clemens Schmid - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

7º Franck Perera - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

8º Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

9º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

10 Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R