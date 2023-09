DTM Red Bull Ring: Por qué René Rast tenía tanta prisa

El primer clasificado tuvo prisa no sólo en la pista, sino también después, durante el procedimiento habitual con la ceremonia de entrega de premios, los intercambios con el equipo y los medios de comunicación: René Rast se despidió apresuradamente del Red Bull Ring el domingo, recorrió otros 600 kilómetros en el coche de empresa. Su mujer espera su segundo hijo de un momento a otro. Rast: "Por supuesto que quiero estar allí".

BMW le habría dado tiempo libre para Spielberg si hubiera dado a luz antes. Dries Vanthoor, que ya le sustituyó en Zandvoort, también estaba allí como suplente. Y en la carrera, que ganó por delante de su marca y de su compañero de equipo Sheldon van der Linde, no hubo instrucciones: "Teníamos libertad para conducir".

Comentando su primera victoria con BMW después de más de diez años con el Grupo Volkswagen (VW, Seat, Porsche, Audi - seis títulos de campeón en la Porsche Supercup y el DTM respectivamente), Rast dijo: "Fue un comienzo difícil con BMW. En general, sólo fuimos competitivos en unos pocos circuitos. Zandvoort fue bueno para nosotros, pero yo no estuve allí (debido a mis compromisos con la Fórmula E en Portland). Conseguimos subir al podio en tres de los siete circuitos. Pero aun así no fue fácil, sobre todo por el cambio a principios de año. El M4 GT3 requería un estilo de conducción completamente diferente. Pero he hecho muchos kilómetros mientras tanto y ahora todo encaja. En general, estoy muy contento con mi primera temporada con BMW".

Rast quiere aumentar su cuenta de puntos en el final de temporada del DTM en Hockenheim los días 21 y 22 de octubre. Actualmente es quinto en la general con 124 puntos, 14 por detrás de su compañero van der Linde. Pero más allá del cuarto puesto, incluso con podios, ya no es posible en el final.

Con un resultado entre los tres primeros en el Motodrom de Baden, también podría hacerse un bonito regalo de cumpleaños, porque Rast cumple 37 años el 26 de octubre. Puede celebrarlo entonces, y además es festivo en su país de adopción.