DTM Red Bull Ring : pourquoi René Rast était-il si pressé ?

Le premier du classement n'était pas seulement pressé sur la piste, mais aussi après, lors de la procédure habituelle avec la remise des prix, l'échange avec l'équipe et les médias : René Rast a quitté le Red Bull Ring en toute hâte dimanche, parcourant encore près de 600 kilomètres dans sa voiture de fonction. En effet, son épouse attend d'heure en heure son deuxième enfant. Rast : "Je veux bien sûr être là".

BMW, confirme le Bregenzer d'adoption, l'aurait libéré pour Spielberg en cas de naissance précoce. Dries Vanthoor, qui l'avait déjà remplacé à Zandvoort, était en outre déjà sur place en tant que remplaçant. Et lors de la course, qu'il a remportée devant son collègue de marque et d'équipe Sheldon van der Linde, aucune consigne n'aurait été donnée : "Nous avons pu rouler librement".

Concernant sa première victoire pour BMW après plus de dix ans au sein du groupe Volkswagen (VW, Seat, Porsche, Audi - six titres de champion en Porsche Supercup ou en DTM), Rast a déclaré : "Les débuts ont été difficiles avec BMW. Dans l'ensemble, nous avons été compétitifs sur peu de circuits. Zandvoort était bien pour nous, mais je n'y étais pas (en raison de mon engagement en Formule E à Portland, ndlr). Nous avons réussi à monter sur le podium sur trois des sept circuits. Mais ce n'était quand même pas facile, surtout le changement en début d'année. Il fallait un tout autre style de conduite pour la M4 GT3. Mais entre-temps, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres et maintenant tout va bien. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ma première saison avec BMW".

Lors de la finale de la saison du DTM, les 21 et 22 octobre à Hockenheim, Rast veut encore augmenter son nombre de points. Actuellement, il est cinquième au classement général avec 124 points, 14 de moins que son coéquipier van der Linde. Mais, même avec des places sur le podium, il n'est pas possible de faire mieux que la quatrième place lors de la finale.

Avec un résultat dans le top trois au motodrome de Baden, il pourrait aussi s'offrir un beau cadeau d'anniversaire, car Rast aura 37 ans le 26 octobre. Il peut donc faire la fête, et dans son pays d'adoption, c'est aussi le jour de la fête nationale.