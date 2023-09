DTM Red Bull Ring: perché René Rast aveva così tanta fretta

Il primo classificato ha avuto fretta non solo in pista, ma anche dopo, durante la consueta procedura con la cerimonia di premiazione, gli scambi con il team e i media: René Rast ha salutato frettolosamente il Red Bull Ring domenica, percorrendo altri 600 chilometri con l'auto aziendale. Sua moglie aspetta il secondo figlio da un momento all'altro. Rast: "Naturalmente voglio esserci".

La BMW gli avrebbe concesso delle ferie per Spielberg se avesse partorito prima. Anche Dries Vanthoor, che lo aveva già sostituito a Zandvoort, era già presente come sostituto. E nella gara, che ha vinto davanti al compagno di marca e di squadra Sheldon van der Linde, non c'erano state istruzioni: "Eravamo liberi di guidare".

Commentando la sua prima vittoria per BMW dopo oltre dieci anni con il Gruppo Volkswagen (VW, Seat, Porsche, Audi - sei titoli di campionato rispettivamente nella Porsche Supercup e nel DTM), Rast ha detto: "È stato un inizio difficile con BMW. Nel complesso, siamo stati competitivi solo su alcune piste. Zandvoort è stato buono per noi, ma io non c'ero (a causa dei miei impegni in Formula E a Portland). Siamo riusciti a salire sul podio in tre dei sette circuiti. Ma non è stato facile, soprattutto per il cambiamento all'inizio dell'anno. Ci voleva uno stile di guida completamente diverso per la M4 GT3. Ma nel frattempo ho fatto molti chilometri e ora tutto si adatta. Nel complesso, sono molto soddisfatto della mia prima stagione con BMW".

Rast cercherà di incrementare il suo bottino di punti nel finale di stagione del DTM a Hockenheim il 21 e 22 ottobre. Attualmente è quinto in classifica generale con 124 punti, 14 dietro al compagno di squadra van der Linde. Ma più del quarto posto, anche con un podio, non è possibile nel finale.

Con un risultato tra i primi tre al Motodrom di Baden, potrebbe anche farsi un bel regalo di compleanno, perché Rast compie 37 anni il 26 ottobre. Potrà quindi festeggiare, visto che nel suo Paese d'adozione è giorno festivo.