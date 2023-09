DTM Red Bull Ring: Porque é que René Rast estava com tanta pressa

O primeiro classificado estava com pressa não só na pista, mas também depois, durante os procedimentos habituais com a cerimónia de entrega de prémios, trocas de impressões com a equipa e os meios de comunicação social: René Rast despediu-se apressadamente do Red Bull Ring no domingo, percorrendo mais 600 quilómetros no carro da empresa. A sua mulher está à espera do segundo filho a qualquer momento. Rast: "Claro que quero lá estar".

A BMW ter-lhe-ia dado uma folga para Spielberg se ele tivesse dado à luz mais cedo. Dries Vanthoor, que já o tinha substituído em Zandvoort, também já lá estava como substituto. E na corrida, que venceu à frente da marca e do companheiro de equipa Sheldon van der Linde, não houve instruções: "Estávamos livres para conduzir".

Comentando a sua primeira vitória pela BMW após mais de dez anos no Grupo Volkswagen (VW, Seat, Porsche, Audi - seis títulos de campeão na Porsche Supercup e no DTM, respetivamente), Rast disse: "Foi um começo difícil com a BMW. No geral, só fomos competitivos em algumas pistas. Zandvoort foi bom para nós, mas eu não estive lá (devido aos meus compromissos na Fórmula E em Portland). Conseguimos terminar no pódio em três das sete pistas. Mas mesmo assim não foi fácil, especialmente com a mudança no início do ano. Foi necessário um estilo de condução completamente diferente para o M4 GT3. Mas, entretanto, fiz muitos quilómetros e agora tudo se encaixa. No geral, estou muito feliz com a minha primeira época com a BMW."

Rast procura aumentar a sua contagem de pontos no final da época do DTM em Hockenheim, a 21 e 22 de outubro. Ele é atualmente o quinto na classificação geral com 124 pontos, 14 atrás do seu companheiro de equipa van der Linde. Mas mais do que o quarto lugar, mesmo com um lugar no pódio, já não é possível na final.

Com um resultado entre os três primeiros no Motódromo de Baden, Rast também pode dar a si próprio um belo presente de aniversário, porque faz 37 anos a 26 de outubro. Pode festejar nessa altura e, além disso, é feriado no seu país de adoção.