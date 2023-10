El sensacional Zakspeed Turbo Capri en el DRM

En el Supersprint en el circuito de cemento de Nürburgring, Hans Heyer ganó por primera vez con el Zakspeed Turbo Capri. ¿Por qué recuerdo ahora esta carrera?

Meses antes de su primera aparición, el "Super-Capri" era la comidilla de la ciudad. Pero durante mucho, mucho tiempo no se vio nada de él. Ni una foto, ni un dibujo, nada. La situación de los rumores era cada vez más alborotada por las noticias sobre el esperado coche maravilla.

Pero la información seguía siendo escasa, extremadamente escasa. El departamento de prensa de Ford daba largas, los técnicos se retorcían, Erich Zakowski era incapaz de averiguar nada. Se acercaba el momento de la primera aparición en el Gran Premio de Alemania. Como cronista, estaba en apuros, porque en la próxima revista "rallye racing", que debía publicarse poco después de la carrera de Hockenheim, no podía faltar un reportaje sobre el coche de ensueño. Pero no se podía hacer nada, no había información.

En mi angustia -y con bastante desparpajo, como se era en aquella época- me puse en contacto con el piloto estrella de Zakspeed, Hans Heyer. Sabiendo que en el pasado siempre habían sido muy justos entre ellos, le describí mi problema. Según se supo más tarde, el problema era un acuerdo de exclusividad entre Ford y el líder del mercado de las revistas de coches.

Heyer, sin embargo, no parecía interesado en tales acuerdos; para su alivio, cabe incluso suponer que simplemente no los conocía. En cualquier caso, no paró de charlar, hablando en detalle de la finura de la construcción ligera, la aerodinámica y los magníficos frenos. Fue una historia maravillosa. Y en el momento justo. Como periodista, nunca olvidas algo así.

El Capri del Grupo 5 fue un coche de carreras revolucionario en todos los aspectos. Fue el primer vehículo de la fórmula de coches de serie en aplicar los principios del llamado "wing car" y el "efecto suelo".

Al mismo tiempo, fue uno de los últimos conceptos en los que el reglamento del Grupo 5 se siguió al pie de la letra en un coche de producción existente. (La siguiente y última etapa de esta evolución fue el BMW M1, que ya como modelo de producción contaba con los elementos esenciales de un coche de Grupo 5 de éxito, incluido el concepto de motor central con el motor situado delante del eje trasero).

El ingeniero jefe de Ford, Thomas Ammerschläger, se mostraba orgulloso en aquel momento: "Conseguimos tanta carga aerodinámica que, en teoría, el Capri podría haber circulado a 280 km/h por el techo de una habitación sin caerse".

Los ingenieros del Capri lograron una distribución óptima del peso desplazando el motor de cuatro cilindros, muy compacto, lo más atrás posible. Con el Capri de carreras, sus desarrolladores se centraron así en una carga aerodinámica sin concesiones, una construcción extremadamente ligera, una agilidad extrema y refinamientos aerodinámicos. Un auténtico icono de la historia del Grupo 5.