Le sensationnel Zakspeed-Turbo Capri dans le DRM

Le premier octobre 1978 est une date historique dans l'histoire du succès de l'une des voitures de course les plus spectaculaires de l'ère du groupe 5 (Silhouette).

Lors du Supersprint sur la boucle en béton du Nürburgring, Hans Heyer a gagné pour la première fois avec la Zakspeed-Turbo Capri. Pourquoi je me souviens maintenant de cette course ?

Des mois avant sa toute première apparition, la "Super-Capri" était déjà sur toutes les lèvres. Seulement, on n'a rien vu de lui pendant très, très longtemps. Pas une photo, pas un dessin, rien. Les rumeurs s'intensifiaient pour créer un battage médiatique autour de la voiture miracle attendue.

Mais les informations restaient maigres, extrêmement maigres. Le service de presse de Ford faisait la sourde oreille, les techniciens se tordaient, on ne pouvait rien apprendre auprès d'Erich Zakowski. Le moment de la première apparition au Grand Prix d'Allemagne approchait. En tant que chroniqueur, j'étais aux abois, car le prochain numéro du "rallye racing", qui devait paraître peu après la course d'Hockenheim, ne pouvait pas se passer d'une histoire sur la voiture de rêve. Mais il n'y avait rien à faire - aucune information.

Dans ma détresse - et assez candidement, comme on l'était à l'époque - j'ai pris contact avec Hans Heyer, le pilote star de Zakspeed. Conscient que nous avions toujours été très fair-play les uns envers les autres par le passé, je lui ai exposé mon problème. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un accord d'exclusivité entre Ford et le leader du marché des magazines automobiles.

Heyer ne s'intéressait apparemment pas à de tels accords ; à sa décharge, on peut même supposer qu'il ne les connaissait tout simplement pas. Quoi qu'il en soit, il s'est mis à bavarder, à parler en détail des finesses de la construction légère, de l'aérodynamique et des superbes freins. C'est devenu une belle histoire. Et juste au bon moment. Un journaliste n'oublie jamais ce genre de choses.

La Capri de groupe 5 était une voiture de course révolutionnaire à tous points de vue. Elle fut la première voiture de production à mettre en œuvre les principes de la "wing car" et du "ground effect".

Il s'agissait également de l'un des derniers concepts où le règlement du groupe 5 était appliqué de manière cohérente à une voiture de production existante. (La prochaine et dernière étape de cette évolution fut la BMW M1, qui présentait déjà en tant que modèle de série les éléments essentiels d'une voiture du Groupe 5 réussie, y compris le concept de moteur central avec le moteur placé devant l'essieu arrière).

Le technicien en chef de Ford, Thomas Ammerschläger, était fier à l'époque : "Nous obtenions tellement d'appui que la Capri aurait théoriquement pu rouler au plafond d'une pièce à partir de 280 km/h sans tomber".

Les techniciens de la Capri ont répondu à la recherche d'une répartition optimale du poids en déplaçant le moteur quatre cylindres très compact aussi loin que possible vers l'arrière. Avec la Capri de course, ses concepteurs ont donc misé sur une poussée sans compromis, une construction extrêmement légère, une agilité extrême et des subtilités aérodynamiques. Une véritable icône de l'histoire du Groupe 5.