O sensacional Zakspeed Turbo Capri no DRM

No Supersprint no circuito de betão de Nürburgring, Hans Heyer ganhou pela primeira vez com o Zakspeed Turbo Capri. Porque é que me lembro agora desta corrida?

Meses antes da sua primeira aparição, o "Super-Capri" era o assunto da cidade. Mas durante muito, muito tempo não se viu nada dele. Nem foto, nem desenho, nada. Os rumores tornavam-se cada vez mais acesos para as notícias sobre o esperado carro maravilha.

Mas as informações eram escassas, extremamente escassas. O departamento de imprensa da Ford bloqueava, os técnicos contorciam-se, Erich Zakowski não conseguia descobrir nada. Aproximava-se o momento da primeira aparição no Grande Prémio da Alemanha. Como cronista, estava em apuros, porque a próxima revista "rallye racing", que seria publicada pouco depois da corrida em Hockenheim, não podia deixar de ter um artigo sobre o carro de sonho. Mas nada podia ser feito - nenhuma informação.

Na minha angústia - e de forma pouco astuta, como era o caso na altura - entrei em contacto com o piloto estrela da Zakspeed, Hans Heyer. Sabendo que, no passado, sempre tinham sido muito justos um com o outro, descrevi-lhe o meu problema. Como se veio a verificar mais tarde, o problema era um acordo de exclusividade entre a Ford e o líder de mercado das revistas de automóveis.

Heyer, no entanto, aparentemente não estava interessado em tais acordos; para seu alívio, pode até presumir-se que ele simplesmente não os conhecia. Em todo o caso, ele conversou, falando em pormenor sobre a delicadeza da construção leve, a aerodinâmica e os excelentes travões. Foi uma história maravilhosa. E exatamente no momento certo. Como jornalista, nunca se esquece uma coisa destas.

O Capri do Grupo 5 foi um automóvel de competição revolucionário em todos os aspectos. Foi o primeiro veículo na fórmula de carros de produção a implementar os princípios do chamado "carro asa" e do "efeito de solo".

Ao mesmo tempo, foi um dos últimos conceitos em que os regulamentos do Grupo 5 foram seguidos à risca num carro de produção existente. (A fase seguinte e última desta evolução foi o BMW M1, que mesmo enquanto modelo de produção tinha os elementos essenciais de um automóvel do Grupo 5 bem sucedido, incluindo o conceito de motor central com o motor localizado à frente do eixo traseiro).

O engenheiro-chefe da Ford, Thomas Ammerschläger, estava orgulhoso na altura: "Conseguimos tanta força descendente que o Capri poderia, teoricamente, ter passado de 280 km/h no teto de uma sala sem cair."

Os engenheiros do Capri cumpriram a missão de otimizar a distribuição do peso, deslocando o motor de quatro cilindros, muito compacto, o mais para trás possível. Com o Capri de competição, os seus criadores concentraram-se assim numa força descendente sem compromissos, numa construção extremamente leve, numa agilidade extrema e em refinamentos aerodinâmicos. Um verdadeiro ícone da história do Grupo 5.