Passé presque inaperçu : le prochain titre pour Bruno Spengler

Flash-back sur la question : C'était la grande question à l'époque, en 2012, lorsque BMW a fait son retour en DTM après 20 ans d'absence : Vont-ils rattraper d'emblée l'avance de leurs concurrents Audi et Mercedes ?

Si l'on considère la finale, les événements se sont transformés en un véritable veni, vidi, vivi. Le pilote Schnitzer Bruno Spengler était en effet le nouveau champion. Mais ce n'était pas si simple. Pas du tout, il s'en est fallu de peu, on ne peut pas faire plus serré, mais nous y reviendrons.

Lors de la saison 2023, tout s'est joué pour Spengler lors de la dernière course (speedweek en a parlé). Imola, le 29 octobre 2023 : Ensemble, les deux pilotes d'usine Spengler et son collègue Jens Klingmann ont remporté la Sprint Cup du "Italian GT-Championship" avec une deuxième place sur leur M4 GT3 de la BMW Italia Ceccato Racing (chef d'équipe Roberto Ravaglia).

Klingmann et Spengler rayonnaient sur le podium et Spengler a laissé échapper un "c'était une lutte jusqu'à la toute dernière minute, mais à la fin, ça a marché", très détendu.

Rien d'étonnant à cette détente - et retour à la case départ. Le Franco-Canadien s'y connaît en matière d'issue serrée : Lors de la finale décisive du DTM onze ans plus tôt, le 21 octobre 2012 à Hockenheim, il avait défendu son avance sur Gary Paffet (celui qui serait en tête à la fin serait champion !) du départ jusqu'à l'arrivée et avait maintenu le co-favori à une distance certes minime. Il avait réussi ce que même les initiés considéraient comme presque impossible et avait permis à BMW de faire un incroyable come-back.

Où que son employeur l'ait envoyé au cours des nombreuses années séparant les deux titres, Bruno a toujours livré la marchandise. Et aujourd'hui comme hier, il n'est pas seulement l'homme rayonnant et le Sonnyboy qu'il donne à voir jusqu'à la perfection, il est surtout toujours un travailleur acharné : jusque tard dans la soirée, il passe son temps avec les ingénieurs à analyser les dizaines de milliers de données enregistrées par les ordinateurs lors de chacun des tours qu'il a effectués jusqu'ici.