Quasi inosservato: il prossimo titolo di Bruno Spengler

Flashback: Questa era la domanda principale nel 2012, quando BMW è tornata nel DTM dopo 20 anni di assenza: Riusciranno a recuperare subito il vantaggio della concorrenza di Audi e Mercedes?

Se si guarda al finale, l'evento si è trasformato in un vero e proprio veni, vidi, vivi. Il pilota Schnitzer Bruno Spengler era il nuovo campione. Ma non è stato così semplice. Per niente, c'è mancato poco, non avrebbe potuto essere più vicino, ma di questo parleremo più avanti.

Nella stagione 2023, la gara finale per Spengler era ancora una volta tutta da giocare (come riporta speedweek). Imola, 29 ottobre 2023: Insieme, i due piloti ufficiali Spengler e il suo collega Jens Klingmann si sono assicurati la Sprint Cup del "Campionato Italiano GT" con un secondo posto nella loro M4 GT3 della BMW Italia Ceccato Racing (capo squadra Roberto Ravaglia).

Klingmann e Spengler erano raggianti sul podio del vincitore e Spengler si è lasciato andare a un rilassato "è stata una lotta fino all'ultimo minuto, ma alla fine è andata bene".

Non c'è da stupirsi di questa rilassatezza - e quindi torniamo all'inizio. Il franco-canadese sa bene come si arriva a questi finali ravvicinati: Nella decisiva gara finale del DTM, undici anni prima, il 21 ottobre 2012 a Hockenheim, aveva difeso il suo vantaggio su Gary Paffet (chi fosse finito davanti sarebbe stato campione!) dall'inizio alla fine e aveva tenuto il co-favorito a una distanza seppur minima. Ha realizzato ciò che anche gli addetti ai lavori ritenevano quasi impossibile e ha regalato alla BMW un'incredibile rimonta.

Ovunque il suo datore di lavoro lo abbia mandato nei molti anni trascorsi tra i due titoli, Bruno ha sempre fatto centro. E oggi, come allora, non è solo l'uomo e il ragazzo raggiante che ritrae alla perfezione, ma soprattutto è ancora un gran lavoratore: passa il tempo fino a tarda sera con gli ingegneri ad analizzare le decine di migliaia di dati che i computer hanno registrato su ognuno dei giri che ha percorso finora.