Quase despercebido: o próximo título de Bruno Spengler

Na multiplicidade de campeonatos que chegaram ao fim nas últimas semanas, um ou dois podem ter passado um pouco despercebidos, como o atual título de campeão do DTM de 2012, Bruno Spengler.

por Uwe Mahla - Automatic translation from German

Flashback: Esta era a grande questão em 2012, quando a BMW regressou ao DTM após uma ausência de 20 anos: Conseguiriam compensar de imediato a liderança da concorrência da Audi e da Mercedes?

Se olharmos para o final, o evento transformou-se num verdadeiro veni, vidi, vivi. O piloto da Schnitzer, Bruno Spengler, foi o novo campeão. Mas não foi assim tão simples. De modo algum, foi renhido, não podia ter sido mais renhido, mas falaremos disso mais tarde.

Na época de 2023, estava mais uma vez tudo em jogo na última corrida para Spengler (segundo a Speedweek). Imola, 29 de outubro de 2023: Juntos, os dois pilotos de fábrica Spengler e o seu colega Jens Klingmann garantiram a Sprint Cup do "Campeonato Italiano de GT" com um segundo lugar no seu M4 GT3 da BMW Italia Ceccato Racing (chefe de equipa Roberto Ravaglia).

Klingmann e Spengler estavam radiantes no pódio dos vencedores e Spengler soltou um relaxado "foi uma luta até ao último minuto, mas acabou por resultar".

Não é de admirar esta descontração - e voltamos ao início. O franco-canadiano sabe tudo sobre estes finais renhidos: Na decisiva corrida final do DTM, onze anos antes, a 21 de outubro de 2012, em Hockenheim, defendeu a sua liderança sobre Gary Paffet (quem terminasse à frente seria campeão!) desde o início até ao fim e manteve o co-favorito a uma distância mínima. Ele tinha conseguido o que até os iniciados pensavam ser quase impossível e tinha dado à BMW um regresso incrível.

Para onde quer que o seu patrão o mandasse nos muitos anos entre os dois títulos - Bruno cumpriu sempre. E hoje, tal como então, não é apenas o homem radiante e o rapazinho que retrata na perfeição, mas acima de tudo continua a ser um trabalhador árduo: passa o seu tempo até tarde da noite com os engenheiros a analisar as dezenas de milhares de dados que os computadores registaram em cada uma das voltas que deu até agora.