Campeões, vencedores de corridas, perseguidores de recordes - os estreantes no DTM

Laurin Heinrich foi o estreante mais bem colocado na temporada de 2023 do DTM. Um olhar sobre como os novatos se saíram na série de corridas mais famosa da Alemanha em 2023. 13 pilotos fizeram sua estreia no DTM.

Com novos carros, novas equipas e novos pilotos, os fãs assistiram a muitas estreias emocionantes na última época do DTM. Um total de 13 pilotos celebraram a sua estreia na popular série de corridas na pista. Os recém-chegados desafiaram as experientes estrelas de GT3, como o tri-campeão René Rast, o ás da Mercedes-AMG Lucas Auer e o recém-coroado campeão Thomas Preining - e fizeram várias declarações desportivas no processo.

O melhor estreante no DTM foi Laurin Heinrich, que terminou a sua época de estreia em décimo segundo lugar com o Porsche 911 GT3 R, com 94 pontos. "Tive alguns altos e baixos ao longo da época, mas penso que isso é normal num estreante", disse Heinrich, acrescentando: "Ainda me faltava a experiência para ser consistente. Os pontos positivos superam os negativos. Estou muito feliz com o meu primeiro ano nas corridas de GT3. Se for possível, quero definitivamente voltar a conduzir no DTM em 2024". O protegido da ADAC Sports Foundation foi promovido ao DTM como vencedor geral da Porsche Carrera Cup Alemanha e impressionou com boas prestações.

Heinrich vai conduzir durante toda a época de 2024 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. No entanto, a série de corridas dos EUA não tem sobreposição com o DTM, o que tornaria possível um programa duplo para o francónio...

Heinrich terminou nos pontos em nove corridas do campeonato, com o jovem de 22 anos da Team75 Motorsport a celebrar o pódio em Nürburgring e no Red Bull Ring. "Os dois fins-de-semana estão definitivamente entre os meus pontos altos da época. A corrida em Nürburgring decorreu sob chuva intensa e em condições muito difíceis, e até liderei durante muito tempo como pole-setter no Red Bull Ring", disse Heinrich, resumindo os seus pontos altos pessoais. Para além das suas duas participações mais bem sucedidas no DTM, Heinrich também tem boas recordações da abertura da época na Motorsport Arena Oschersleben: "Experimentar o meu primeiro fim de semana de corrida do DTM perante tantos espectadores foi uma sensação muito especial."

Jack Aitken foi o único estreante no DTM a levar para casa um troféu de vencedor. O antigo piloto de Fórmula 1 teve um dia quase perfeito no DEKRA Lausitzring com a pole position, a vitória na partida e a volta mais rápida da corrida. O britânico também estabeleceu um novo recorde no DTM: o piloto da Ferrari Aitken foi o nono vencedor diferente após nove corridas do campeonato, o que nunca tinha sido alcançado antes. Franck Perera também obteve uma vitória na sua primeira época completa, mas, tal como Ayhancan Güven, estreou-se no DTM no ano passado com uma participação como convidado. Tim Heinemann, um recém-chegado, pôde mesmo considerar-se líder do campeonato. Após dois segundos lugares em Oschersleben, o piloto Porsche da Toksport WRT foi, por vezes, o líder do DTM.

Os estreantes Thierry Vermeulen, Jusuf Owega, Patric Niederhauser, Luca Engstler, Mattia Drudi, Albert Costa Balboa e Dries Vanthoor também terminaram nos pontos pelo menos uma vez. Assim, os pilotos aproveitaram ao máximo as suas participações de estreia para ocuparem várias vezes o centro do palco do DTM.