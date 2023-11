2024er Kalender der Tourenwagen Legenden verwundert

Die Tourenwagen Legenden haben den Rennkalender der Saison 2024 präsentiert. Im Rahmen der 24h Nürburgring findet das einzige Deutschland-Rennen statt. Keine Starts mehr mit der DTM und dem ADAC Racing Weekend.

«Für Panik- und Hamstereinschreibungen, die zurzeit am Markt zu beobachten sind, besteht kein Anlass.» So kommentiert Thorsten Stadler den mit gebührendem zeitlichem Abstand zur Essen Motorshow bereits feststehenden Rennkalender der Tourenwagen Legenden-Saison 2024. «Unser Anforderungsprofil hat von vornherein fünf sportlich wie touristisch wertvolle Veranstaltungen umfasst», führt Stadler weiter aus. «Das haben wir sichergestellt. Auch das Online-Nennportal wird in Kürze eröffnet.»

Auf dem Rennkalender stehen fünf hochklassige Events in vier verschiedenen Ländern, um neben dem rein sportlichen Angebot auch einen attraktiven Reiseplan für Freude und Familie sicherzustellen. «Unser neues Credo lautet nicht umsonst ‚Family and Friends‘ – für uns ist das keine schöne Vokabel, sondern Programm, unser Programm.»

Der Rennkalender 2024 – vorbehaltlich eines Testtages im Vorfeld – beginnt am letzten April-Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps. Aufgrund der Streckenlänge wird bereits dort neben den drei zuletzt festgelegten Klassen eine vierte Einladungs-Klasse ausgeschrieben, über deren Zusammensetzung die Tourenwagen Legenden nach Eingang der Nennungen im Einzelnen entscheiden. «Wir schließen nichts und niemanden aus», stellt Thorsten Stadler fest. «Allerdings geht es uns um Qualität und Homogenität – beides muss stimmen, zueinander passen, dem sporthistorisch relevanten Rahmen entsprechen.»

Auch ein sechster Renntermin ist nicht ausgeschlossen. «Zunächst war es uns jedoch wichtig, eine seriöse Basis, aus mindestens fünf belastbaren Terminen bestehend, lange vor der Essen Motorshow zu schaffen», so Thorsten Stadler abschließend. «Und das ist hiermit verlässlich sichergestellt. Unseren bisherigen und künftigen Teilnehmern bieten wir so die Perspektive, die sie sich wünschen und die sie als Protagonisten unserer geliebten Sportart zweifelsfrei verdienen.»

Rennkalender:

25. – 28. April 2024: Spa Summer Classic, Spa-Francorchamps/B

30. Mai – 2. Juni 2024: ADAC-Ravenol-24h-Rennen, Nürburgring/D

12. – 14. Juli 2024: Zandvoort Summer Trophy, Zandvoort/NL

2. – 4. August 2024: Copenhagen Historic Grand Prix, Kopenhagen/DK

13. – 15. September 2024: TABAC Classic Grand Prix, Assen/NL

optional: ein weiterer Top-Termin auf besonderen Teilnehmerwunsch

Bei vielen Fans der Rennserie in Deutschland sorgt der Kalender somit für Verwunderung. Nachdem die Rennserie 2023 zweimal im Rahmen der DTM unzählige Fans begeisterte und ansonsten als eine der Hauptattraktionen der ADAC Racing Weekends an den Start ging, verlässt die Rennserie ihr deutsches Heimatland fast komplett, einzig im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in der Eifel fahren die Teilnehmer der Rennserie auf heimischen Untergrund.