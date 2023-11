Laurin Heinrich startet 2024 in IMSA-Meisterschaft

Der diesjährige DTM-Pilot Laurin Heinrich startet 2024 das komplette Jahr in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Heinrich wird für AO Racing einen Porsche 911 GT3 R steuern.

Der diesjährige DTM-Pilot Laurin Heinrich erfüllt sich einen Lebenstraum und startet 2024 die komplette Saison in den USA. Heinrich wird für AO Racing einen Porsche 911 GT3 R in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship steuern. Das Fahrzeug teilt er sich mit Seb Priaulx, dem Sohn des dreimaligen Tourenwagenweltmeisters und ehemaligen DTM-Piloten Andy Priaulx. Der Wagen wird in der GTD Pro-Klasse starten.

Heinrich fuhr 2023 für das KÜS Team Bernhard in der DTM. In zwei Rennen erreichte der 2022er Porsche Carrera Cup-Meister die zweite Position. Die Saison schloss er auf Gesamtrang zwölf ab. 2024 wird das Bernhard-Team nicht mehr in der DTM starten.

«Nach einigen Gastauftritten in den USA in den letzten beiden Jahren bin ich überglücklich, dass ich für die IMSA GTD Pro-Saison 2024 Vollzeit bei AO Racing bestreiten werde», erläutert der 22-jährige Heinrich.

«Dieses Programm war schon immer ein Traum von mir und dies jetzt schon in meiner jungen Karriere zusammen mit AO Racing zu verwirklichen, macht es noch spezieller. Nach meiner GT3-Debütsaison 2023 konnte ich viel lernen, so dass ich mich nun mehr als bereit fühle, diese Herausforderung gemeinsam mit Sebastian Priaulx anzunehmen.»

Zwischen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und der DTM gibt es 2024 keine Terminüberschneidungen, wodurch es möglich ist, dass der Porsche-Vertragsfahrer auch weiterhin in Deutschlands bekanntester Rennserie an den Start gehen wird.