Sondage : le DTM élu meilleure série de courses nationales

Le DTM a été désigné meilleure série nationale par les lecteurs du magazine spécialisé "sport auto". Lors de la 31e élection des lecteurs, pour laquelle 9 344 lecteurs au total ont voté, le DTM s'est imposé avec 47,2% d'approbation parmi les "Best Brands" dans la catégorie des séries de courses nationales. L'élection des lecteurs permet non seulement de désigner chaque année les meilleurs véhicules sportifs, mais aussi de voter pour les meilleures marques dans l'environnement des véhicules sportifs de série et du sport automobile. Lors de la remise des sport auto Awards 2023 à Stuttgart, Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport, a reçu le prix des mains de Marcus Schurig, rédacteur en chef de sport auto.

"Avec ses reportages fondés et approfondis, sport auto compte parmi les magazines de sport automobile les plus renommés d'Europe. Être élu meilleure série de course par les lecteurs bien informés de sport auto nous réjouit beaucoup et confirme la voie que nous avons choisie avec le DTM. Un grand merci à tous les lecteurs et supporters du DTM pour cette distinction", a déclaré Thomas Voss.

"Le choix des lecteurs de sport auto est un baromètre important de l'ambiance dans le segment sportif", a déclaré le rédacteur en chef Marcus Schurig. "Notre lectorat se concentre fortement sur la dynamique de conduite et les performances sur circuit, un tiers de nos lecteurs sont eux-mêmes régulièrement sur les circuits. Par conséquent, les jugements de nos lecteurs sur les nouveaux modèles du segment sportif sont compétents et sans compromis. Ma thèse est donc la suivante : si un fabricant parvient à convaincre nos lecteurs avec une nouvelle offre de produits, il aura également beaucoup de succès sur l'ensemble du marché".

Le top 5 de l'enquête :

1. DTM 47,2 % des voix

2. ADAC GT Masters 34,9 %

3. série d'endurance du Nürburgring 32,5 %.

4. championnat allemand des rallyes 18,7 %.

5. championnat allemand de la montagne 17,2