Sondaggio: il DTM eletto migliore serie nazionale

I lettori della rivista specializzata sport auto hanno votato con ampio margine il DTM come migliore serie nazionale di corse. Il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss ha ritirato il premio dal caporedattore di sport auto Marcus Schurig.

Il DTM è stato premiato come la migliore serie automobilistica nazionale dai lettori della rivista specializzata "sport auto". Nel 31° sondaggio tra i lettori, in cui un totale di 9.344 lettori ha espresso il proprio voto, il DTM si è aggiudicato il primo posto nella categoria "Best Brands" delle serie nazionali di corse con il 47,2% dei voti. Il sondaggio annuale dei lettori non vota solo le migliori auto sportive, ma anche i migliori marchi nel campo dei veicoli sportivi di serie e del motorsport. Alla cerimonia di premiazione degli Sport Auto Awards 2023 a Stoccarda, il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss ha ritirato il premio dal caporedattore di Sport Auto Marcus Schurig.

"Con i suoi reportage fondati e approfonditi, sport auto è una delle riviste di motorsport più rinomate in Europa. Essere votati come migliore serie di corse dai lettori ben informati di sport auto ci rende molto felici e conferma la strada che abbiamo intrapreso con il DTM. Ringraziamo tutti i lettori e i sostenitori del DTM per questo onore", ha dichiarato Thomas Voss.

"Il sondaggio dei lettori di Sport Auto è un importante barometro dell'umore nel segmento sportivo", afferma il caporedattore Marcus Schurig. "I nostri lettori sono molto attenti alla dinamica di guida e alle prestazioni in pista, e un terzo dei nostri lettori va regolarmente in pista. I giudizi dei nostri lettori sui nuovi modelli del segmento sportivo sono di conseguenza competenti e senza compromessi. La mia tesi è quindi: se un produttore riesce a convincere i nostri lettori con una nuova gamma di prodotti, avrà anche molto successo nel mercato generale."

La top 5 del sondaggio:

1. DTM 47,2% dei voti

2. ADAC GT Masters: 34,9%.

3. Serie Endurance del Nürburgring 32,5%

4. Campionato tedesco di rally 18,7%

5. Campionato tedesco di velocità in salita 17,2%.