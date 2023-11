Sondagem: DTM eleito a melhor série de corridas nacionais

Os leitores da revista especializada sport auto elegeram o DTM como a melhor série de corridas nacionais por uma larga margem. O Diretor do Desporto Automóvel da ADAC, Thomas Voss, recebeu o prémio das mãos do chefe de redação da sport auto, Marcus Schurig.

O DTM foi distinguido como a melhor série de corridas nacionais pelos leitores da revista especializada "sport auto". Na 31ª sondagem dos leitores, na qual votaram um total de 9.344 leitores, o DTM ficou em primeiro lugar na categoria "Melhores Marcas" das séries de corridas nacionais, com 47,2% dos votos. A votação anual dos leitores não só elege os melhores automóveis desportivos, como também as melhores marcas no domínio dos veículos de produção desportivos e do desporto automóvel. Na cerimónia de entrega dos Prémios Sport Auto 2023, em Estugarda, o Diretor do Desporto Automóvel da ADAC, Thomas Voss, recebeu o prémio das mãos do Editor-Chefe da Sport Auto, Marcus Schurig.

"Com as suas reportagens bem fundamentadas e aprofundadas, a sport auto é uma das revistas de desporto automóvel mais conceituadas da Europa. O facto de ser eleita a melhor série de corridas pelos leitores bem informados da sport auto deixa-nos muito felizes e confirma o caminho que seguimos com o DTM. Muito obrigado a todos os leitores e apoiantes do DTM por esta honra", diz Thomas Voss.

"A sondagem dos leitores da sport auto é um importante barómetro do estado de espírito do segmento desportivo", afirma o chefe de redação Marcus Schurig. "Os nossos leitores estão muito concentrados na dinâmica de condução e no desempenho em pista, e um terço dos nossos leitores está regularmente nas pistas de corridas. As opiniões dos nossos leitores sobre os novos modelos do segmento desportivo são, por isso, competentes e intransigentes. A minha tese é, portanto: se um fabricante conseguir convencer os nossos leitores com uma nova gama de produtos, também terá muito sucesso no mercado global."

O top 5 do inquérito:

1. DTM 47,2 % dos votos

2. ADAC GT Masters 34,9 %.

3. Nürburgring Endurance Series 32,5%.

4. Campeonato Alemão de Ralis 18,7%

5. Campeonato Alemão de Subida de Montanha 17,2%