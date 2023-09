Stirling Moss sin el título de Campeón del Mundo: la equidad antes que la ambición

Ya he contado varias veces que fue Stirling Moss quien sentó las bases de mi amor por el automovilismo. Le había visto pasar corriendo por delante de la valla de mi guardería en el Gran Premio de Holanda, en Zandvoort, en 1955, como segundo clasificado, justo detrás de su compañero de establo en Mercedes, Juan Manuel Fangio.

Desde entonces, Moss fue mi héroe, y más aún porque respondió de forma muy exhaustiva a mi carta de 13 años en la que le preguntaba qué tendría que hacer para convertirme en un gran piloto de carreras como él.

También he escrito antes sobre cómo yo -ya un reportero de carreras- divertí a Moss en Le Mans a finales de los 70 con la dirección directa de haberle escrito una carta en 1959. Moss: "Oh, era usted...".

Stirling Moss tiene un extraño superlativo en su currículum: con cuatro segundos puestos en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 1955 a 1958 (más terceros puestos finales de 1959 a 1961), así como 16 victorias en Grandes Premios, es el piloto más laureado que nunca llegó a ser Campeón del Mundo.



Moss, capaz de batirlos a todos en sus mejores años, fue el eterno subcampeón. Todas sus grandiosas victorias, sus carreras superiores no fueron suficientes para convertirse en Campeón del Mundo de Fórmula ni una sola vez.



Nunca he apreciado una historia que refleje la verdadera grandeza de este deportista. Por si no fuera suficiente destino, una vez se privó a sí mismo de la oportunidad de ganar el más importante de todos los títulos del automovilismo, el título de Campeón del Mundo de Fórmula 1.



Gran Premio de Portugal de 1958: Moss en el Vanwall terminó la carrera como ganador, su rival por el título Mike Hawthorn en el Ferrari llegó segundo. Sin embargo, como Hawthorn iba a ser descalificado tras hacer un trompo en la última vuelta por conducir supuestamente en la pista en sentido contrario, Moss se habría proclamado campeón del mundo.



Moss echó la vista atrás en el otoño de su vida: "Si no me hubiera arriesgado así por Mike, ahora sería campeón. Pero lo volvería a hacer en cualquier momento porque fue justo".



Moss argumentó a los comisarios que la maniobra de Hawthorn no había tenido lugar en la pista, sino en el sendero adyacente, y los comisarios siguieron su razonamiento.



Al final, Mike Hawthorn se proclamó campeón del mundo por un punto, y su rival volvió a ser segundo, pero con esta acción Stirling Moss sigue siendo un símbolo de deportividad y justicia hasta el día de hoy.