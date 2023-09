Stirling Moss sans titre de champion du monde : le fair-play avant l'ambition

J'ai déjà raconté à plusieurs reprises que c'est finalement Stirling Moss qui a posé la première pierre de mon amour pour le sport automobile. Je l'avais vu passer devant la clôture de mon jardin d'enfants lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort en 1955, alors qu'il était deuxième, juste derrière son coéquipier chez Mercedes, Juan Manuel Fangio.

À partir de ce moment-là, Moss a été mon héros, et ce d'autant plus qu'il a répondu de manière très complète à la lettre que j'avais écrite à l'âge de 13 ans pour lui demander ce que je devais faire pour devenir un grand pilote de course comme lui.

J'ai également déjà écrit comment, à la fin des années 1970, au Mans, j'ai amusé Moss - devenu entre-temps journaliste de course - en lui disant directement que je lui avais écrit une lettre en 1959. Moss : "Ah, c'était toi ..."

Stirling Moss possède un étrange superlatif dans son CV : avec quatre deuxièmes places au championnat du monde de Formule 1 de 1955 à 1958 (plus des troisièmes places finales de 1959 à 1961) ainsi que 16 victoires en Grand Prix, il est le pilote le plus titré qui n'ait jamais été champion du monde.



Moss, qui pouvait battre tout le monde dans ses meilleures années, était l'éternel second au destin funeste. Toutes ses victoires grandioses, ses courses supérieures n'ont pas suffi pour devenir une seule fois champion du monde de formule.



Je n'ai encore jamais rendu hommage à une histoire qui reflète la véritable grandeur de cet homme de sport. Comme si le destin ne suffisait pas, il s'est lui-même privé une fois de la chance de remporter le plus important des titres du sport automobile, le titre de champion du monde de Formule 1.



Grand Prix du Portugal 1958 : Moss au volant de la Vanwall a terminé la course en vainqueur, son concurrent pour le titre Mike Hawthorn au volant de la Ferrari a terminé deuxième. Mais comme Hawthorn devait être disqualifié après un tête-à-queue dans le dernier tour pour avoir soi-disant emprunté le circuit dans le mauvais sens, Moss aurait été champion du monde.



A l'automne de sa vie, Moss a jeté un regard en arrière : "Si je ne m'étais pas autant investi pour Mike, je serais champion. Mais je le referais sans hésiter parce que c'était juste".



Moss a fait valoir auprès de la direction de la course que la manœuvre de Hawthorn n'avait pas eu lieu sur la piste, mais sur le trottoir voisin - et les gardiens du règlement ont suivi son argumentation.



Mike Hawthorn est finalement devenu champion du monde avec un point d'avance, son rival a une nouvelle fois terminé deuxième, mais grâce à cette action, Stirling Moss reste aujourd'hui encore un symbole de sportivité et de fair-play.