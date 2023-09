Stirling Moss senza titolo di campione del mondo: la correttezza prima dell'ambizione

Vi ho già detto più volte che è stato Stirling Moss a gettare le basi del mio amore per il motorsport. L'avevo visto sfrecciare oltre la recinzione del mio asilo al Gran Premio d'Olanda a Zandvoort nel 1955, come secondo classificato, subito dopo il suo compagno di scuderia alla Mercedes Juan Manuel Fangio.

Da quel momento in poi, Moss è stato il mio eroe, tanto più che ha risposto in modo esauriente alla mia lettera di 13 anni in cui mi chiedeva cosa avrei dovuto fare per diventare un grande pilota come lui.

Ho anche scritto in precedenza di come io, ormai giornalista di corse, abbia divertito Moss a Le Mans, alla fine degli anni Settanta, rivolgendogli direttamente la lettera che gli avevo scritto nel 1959. Moss: "Oh, sei stato tu...".

Stirling Moss ha uno strano superlativo nel suo curriculum: con quattro secondi posti nel Campionato del Mondo di Formula Uno dal 1955 al 1958 (più i terzi posti finali dal 1959 al 1961) e 16 vittorie nei Gran Premi, è il pilota di maggior successo che non è mai diventato Campione del Mondo.



Moss, che poteva battere tutti nei suoi anni migliori, era l'eterno secondo classificato. Tutte le sue grandiose vittorie, le sue gare di alto livello non sono state sufficienti per diventare Campione del Mondo di Formula nemmeno una volta.



Non ho mai apprezzato una storia che rifletta la vera grandezza di questo sportivo. Come se il destino non bastasse, una volta si privò della possibilità di vincere il più importante di tutti i titoli automobilistici, il titolo di campione del mondo di Formula 1.



Gran Premio del Portogallo 1958: Moss con la Vanwall terminò la gara come vincitore, il suo rivale per il titolo Mike Hawthorn con la Ferrari arrivò secondo. Tuttavia, poiché Hawthorn fu squalificato dopo un testacoda all'ultimo giro per aver guidato in pista nella direzione sbagliata, Moss sarebbe stato campione del mondo.



Moss ha ripensato all'autunno della sua vita: "Se non mi fossi messo in gioco in quel modo per Mike, ora sarei campione. Ma lo rifarei in qualsiasi momento perché era giusto".



Moss sostenne ai commissari che la manovra di Hawthorn non era avvenuta sulla pista, ma sul sentiero adiacente, e i commissari seguirono il suo ragionamento.



Alla fine Mike Hawthorn divenne campione del mondo per un punto, il suo rivale ancora una volta secondo, ma con questa azione Stirling Moss rimane ancora oggi un simbolo di sportività e correttezza.